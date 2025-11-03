Logo strona główna
Łódź

Zabrali beczki z wodami czerwonymi, teraz znikają kolejne śmieci

Składowisko w Chabielicach
Ruszyło wywożenie odpadów ze skałdowiska w Chabielicach
Źródło: TVN24
Rozpoczął się wywóz kolejnych śmieci z nielegalnego składowiska w Chabielicach (woj. łódzkie). Pod koniec zeszłego roku wywieziono stąd beczki z niebezpiecznymi "wodami czerwonymi". Oczyszczanie terenu ma potrwać do końca miesiąca.

Wywóz śmieci ze składowiska w Chabielicach ruszył w poniedziałek. Koszt operacji to 16,5 mln złotych. Większość tej kwoty - 13,5 mln złotych - to środki, które na ten cel przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Brakującą sumę przekazała gmina Szczerców.

– To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla przyszłości gminy Szczerców - symbol konsekwencji, odpowiedzialności i troski o wspólne dobro - podkreślał Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. Jak dodał, to największa podpisana umowa w historii gminy.

smieci22
Krzysztof Kaminiak, wójt gminy Szczerców o usuwaniu odpadów ze składowiska

Szacuje się, że na miejscu znajduje się około 2000 mauzerów zawierających odpady chemiczne.

Firma realizująca zadanie każdego dnia ma wywozić cztery transporty z odpadami. Każdy pojemnik przed załadunkiem jest sprawdzany, ważony i wstępnie badany pod kątem składu chemicznego, by zapewnić pełną kontrolę nad procesem. Pracujące przy wywozie tych odpadów osoby są ubrane w kombinezony ochronne, maski, rękawice i okulary.

Pracownicy firmy wywożącej odpady pracują w strojach ochronnych
Pracownicy firmy wywożącej odpady pracują w strojach ochronnych
Źródło: Gmina Szczerców

Odpady po wywiezieniu przejdą szczegółowe badania laboratoryjne. Na ich podstawie podejmowana będzie decyzja o właściwej metodzie utylizacji lub przekazaniu do recyklingu

Na wspomnianym składowisku były też mauzery z odpadami m.in z Nitrochemu. Firma zabrała swoje odpady w grudniu 2023 roku. Od tego momentu reszta składowiska nie została sprzątnięta.

Składowisko w Chabielicach
Składowisko w Chabielicach
Źródło: Gmina Szczerców

Na prywatną działkę zwożono odpady z państwowej spółki

Z założenia na placu w Chabielicach miała działać myjnia dla samochodów ciężarowych. Zamiast niej było tam składowisko odpadów, które były zwożone od 2020 roku. Wśród nich znalazły się pojemniki z wodami czerwonymi, czyli odpadem po produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka - spółka Nitro-Chem z Bydgoszczy. 

Przedstawiciele spółki i jej właściciela, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pojawili się na miejscu na początku września 2023 roku. Przeprowadzona przez nich wizja lokalna trwała około 40 minut i miała wykazać, czy znajdują się tam pojemniki z wodami czerwonymi. Od czasu jej przeprowadzenia do grudnia nic się nie działo.

"Miliardy złotych będzie kosztowała utylizacja tego syfu, który jest rozrzucony po całej Polsce"

"Miliardy złotych będzie kosztowała utylizacja tego syfu, który jest rozrzucony po całej Polsce"

Polska
Wody czerwone na składowisku odpadów. Pierwsze pojemniki zostały zabrane

Wody czerwone na składowisku odpadów. Pierwsze pojemniki zostały zabrane

18 grudnia 2023 roku w Chabielicach, pojawiła się specjalistyczna firma, która rozpoczęła zabieranie pojemników. Wówczas zabrano cztery, a 23 stycznia kolejne dziewięć mauzerów z wodami czerwonymi. Łącznie zabrano ich 13.

Pojemniki z wodami czerwonymi były składowane w Chabielicach
Pojemniki z wodami czerwonymi były składowane w Chabielicach
Źródło: TVN24

ZOBACZ TAKŻE: "Wody czerwone". Reportaż o nielegalnych składowiskach niebezpiecznych substancji. Autorzy o swych ustaleniach.

Kilkaset nielegalnych składowisk odpadów

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu. Mechanizm jest powtarzalny: na słupa wynajmowana jest działka lub hala, zwozi się tam odpady, a potem "po prostu się znika". Z problemem zostaje właściciel działki lub hali, którego zazwyczaj nie stać na wywiezienie odpadów i utylizację.

Jak ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski, w takich miejscach składowane są między innymi tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Odpad ten reporterzy, a także śledczy, odkryli na kilku nielegalnych składowiskach. 

Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?
Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?

TVN24+ Originals
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gmina Szczerców

