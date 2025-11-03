Zabrali beczki z wodami czerwonymi, teraz znikają kolejne śmieci

Ruszyło wywożenie odpadów ze skałdowiska w Chabielicach Źródło: TVN24

Wywóz śmieci ze składowiska w Chabielicach ruszył w poniedziałek. Koszt operacji to 16,5 mln złotych. Większość tej kwoty - 13,5 mln złotych - to środki, które na ten cel przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Brakującą sumę przekazała gmina Szczerców.

– To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla przyszłości gminy Szczerców - symbol konsekwencji, odpowiedzialności i troski o wspólne dobro - podkreślał Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. Jak dodał, to największa podpisana umowa w historii gminy.

Krzysztof Kaminiak, wójt gminy Szczerców o usuwaniu odpadów ze składowiska

Szacuje się, że na miejscu znajduje się około 2000 mauzerów zawierających odpady chemiczne.

Firma realizująca zadanie każdego dnia ma wywozić cztery transporty z odpadami. Każdy pojemnik przed załadunkiem jest sprawdzany, ważony i wstępnie badany pod kątem składu chemicznego, by zapewnić pełną kontrolę nad procesem. Pracujące przy wywozie tych odpadów osoby są ubrane w kombinezony ochronne, maski, rękawice i okulary.

Pracownicy firmy wywożącej odpady pracują w strojach ochronnych Źródło: Gmina Szczerców

Odpady po wywiezieniu przejdą szczegółowe badania laboratoryjne. Na ich podstawie podejmowana będzie decyzja o właściwej metodzie utylizacji lub przekazaniu do recyklingu

Na wspomnianym składowisku były też mauzery z odpadami m.in z Nitrochemu. Firma zabrała swoje odpady w grudniu 2023 roku. Od tego momentu reszta składowiska nie została sprzątnięta.

Składowisko w Chabielicach Źródło: Gmina Szczerców

Na prywatną działkę zwożono odpady z państwowej spółki

Z założenia na placu w Chabielicach miała działać myjnia dla samochodów ciężarowych. Zamiast niej było tam składowisko odpadów, które były zwożone od 2020 roku. Wśród nich znalazły się pojemniki z wodami czerwonymi, czyli odpadem po produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka - spółka Nitro-Chem z Bydgoszczy.

Przedstawiciele spółki i jej właściciela, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pojawili się na miejscu na początku września 2023 roku. Przeprowadzona przez nich wizja lokalna trwała około 40 minut i miała wykazać, czy znajdują się tam pojemniki z wodami czerwonymi. Od czasu jej przeprowadzenia do grudnia nic się nie działo.

18 grudnia 2023 roku w Chabielicach, pojawiła się specjalistyczna firma, która rozpoczęła zabieranie pojemników. Wówczas zabrano cztery, a 23 stycznia kolejne dziewięć mauzerów z wodami czerwonymi. Łącznie zabrano ich 13.

Pojemniki z wodami czerwonymi były składowane w Chabielicach Źródło: TVN24

Kilkaset nielegalnych składowisk odpadów

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu. Mechanizm jest powtarzalny: na słupa wynajmowana jest działka lub hala, zwozi się tam odpady, a potem "po prostu się znika". Z problemem zostaje właściciel działki lub hali, którego zazwyczaj nie stać na wywiezienie odpadów i utylizację.

Jak ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski, w takich miejscach składowane są między innymi tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Odpad ten reporterzy, a także śledczy, odkryli na kilku nielegalnych składowiskach.