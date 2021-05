Jedna osoba nie żyje, policjant i nożownik ranni. 39-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty

- Siedziałam w domu, słyszałam trzy strzały. Wyszłam, żeby zobaczyć, co się dzieje. Na Rynku widziałam pana, który leżał cały we krwi – mówi jedna z mieszkanek z Brzezin o tym, co stało się tam w środowe popołudnie. A inna dodaje: - To bardzo duży szok dla całej naszej społeczności. Takie sytuacje się tu nie zdarzają, to jest ogromna tragedia. O tragedii łamiącym się głosem mówi też Ilona Sikpor, burmistrz Brzezin: - To była dla nas wszystkich ciężka noc, ciężki poranek. To dla mnie ogromne osobiste przeżycie, bo Ryśka znałam od lat. Mieszkamy tu wszyscy, to jest mała społeczność, my się wszyscy znamy. Burmistrz podkreśliła, że władze miasta dołożą wszelkich starań, by rodzina zabitego mężczyzny nie została w tej sytuacji pozostawiona sama sobie.