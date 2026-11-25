Brutalny napad w Łodzi. Ukradli dzieła Malczewskiego i Kossaków
Do brutalnego napadu na 72-letniego mieszkańca Łodzi doszło 10 listopada tego roku. Sprawcy wtargnęli do jego mieszkania, skrępowali taśmą i opaskami samozaciskowymi, a następnie ukradli 74 dzieła sztuki o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Wśród skradzionych prac były płótna wybitnych polskich malarzy, między innymi Jacka Malczewskiego i artystów z rodziny Kossaków.
Jak ustalili policjanci, po napadzie sprawcy załadowali obrazy do busa kupionego wcześniej w komisie przez podstawioną osobę. Następnie, chcąc zatrzeć ślady i ukryć rzeczywisty charakter przewożonego ładunku, przeładowali dzieła sztuki na terenie Zgierza do innego samochodu dostawczego, oznaczonego logotypem jednej z firm kurierskich. Natomiast poprzedni samochód sprawcy podpalili. Tak przygotowany transport ruszył w kierunku województwa mazowieckiego. Skradzione obrazy zostały ostatecznie ukryte na terenie powiatu żyrardowskiego.
Osiem osób usłyszało zarzuty
Jak przekazała nadkom. Edyta Machnik, oficer prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, 22 listopada we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowaną akcję. Jednocześnie weszli do kilku lokalizacji na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Zatrzymali łącznie 10 osób w wieku od 22 do 72 lat.
W działaniach uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji w Łodzi, Radomiu i Bydgoszczy.
Zarzuty usłyszało osiem z dziesięciu zatrzymanych osób. Siedmioro z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sześć osób w wieku od 39 do 54 lat usłyszało dodatkowo zarzuty rozboju. 54-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego odpowie ponadto za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Natomiast 70-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta usłyszeli zarzuty paserstwa umyślnego.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do ośmiu lat więzienia. Osobie kierującej taką grupą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec siedmiu zatrzymanych tymczasowego aresztowania.
Odzyskane obrazy trafią do ekspertyzy
Wszystkie skradzione obrazy zostały odzyskane przez policję. Funkcjonariusze przejęli też ponad 68 tysięcy złotych, 800 euro i 500 dolarów amerykańskich. Zajęli również sześć samochodów na poczet przyszłych kar, trzy jednostki broni oraz narkotyki.
Odzyskane dzieła sztuki zostaną poddane szczegółowym oględzinom biegłego. Ekspert potwierdzi ich autentyczność i dokona wyceny.