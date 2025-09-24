11-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez auto

Dziewczynka trafiła do szpitala Źródło: tvn24.pl

Do wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Bielawy Parzew (pow. łowicki, woj. łódzkie). Jak przekazała rzeczniczka łowickiej komendy nadkomisarz Urszula Szymczak, służby zostały zaalarmowane w środę po godzinie 15. - Dziewczynka przytomna została przetransportowana na badanie do szpitala do Łodzi śmigłowcem LPR. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała policjantka.

Wyjaśnianie przyczyn

Nadkom. Szymczak zaznaczyła, że 43-latka kierująca samochodem była trzeźwa.

- Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. Działania na miejscu zostały zakończone. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, na podstawie których będzie potem odtwarzany przebieg wypadku - przekazała.

