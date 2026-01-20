Logo strona główna
Łódź

Wjechała na tory. Zderzyła się z pojazdem technicznym

Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim
Źródło: Google Earth
Groźny wypadek na przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Biała Rządowa a Brzóza pod Wieluniem (Łódzkie). Samochód osobowy zderzył się z pojazdem technicznym poruszającym się po torach. 29-latka kierująca samochodem wyszła ze zdarzenia bez szwanku. Została ukarana mandatem.

Do zdarzenia doszło we wtorek, przed godziną 9 na przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Biała Rządowa a Brzóza pod Wieluniem. Służby zostały poinformowane o zderzeniu pojazdu technicznego z samochodem osobowym.

Nie zatrzymała się przed znakiem stop

- Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu, 29-latka kierująca volkswagen passatem nie zastosowała się do znaku stop, wjechała na przejazd, gdzie zderzyła się z poruszającym się po torach pojazdem technicznym, całe szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał - przekazała aspirant sztabowy Katarzyna Grela z policji w Wieluniu.

Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Źródło: KPP w Wieluniu

29-latka za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wieluniu

