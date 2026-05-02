Łódź Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Nie żyje 15-latka Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim Źródło: Google Earth

Do tragicznego zdarzenia doszło o godz. 10.20 w domu jednorodzinnym w miejscowości Anielin w powiecie wieluńskim. W kuchni budynku wybuchł gaz, który ulatniał się z rozszczelnionego wężyka gazowego. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala

- W wyniku poparzeń na miejscu zginęła 15-letnia dziewczyna. Kobieta w wieku około 40 lat, z poparzeniami trzeciego stopnia, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Około 20-letnia kobieta w wyniku szoku również została hospitalizowana - przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR Źródło: KP PSP w Wieluniu

Ewakuowano jedną osobę

Strażacy ewakuowali z budynku osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, której nic się nie stało.

- Nasze działania polegały przede wszystkim na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie doszło tam do rozległego pożaru. Budynek nie został poważnie uszkodzony, całe pozostały także okna. Na miejsce wezwano pogotowie gazowe - wyjaśnia.

