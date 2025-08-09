Po zderzeniu wjechał motocyklem w ścianę. 27-letni strażak zmarł w szpitalu

Wypadek w Andrespolu (Łódzkie) Źródło: Mateusz Kuligowski

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 13.45 na ulicy Rokicińskiej w Andrespolu niedaleko Łodzi.

Ranny kierujący motocyklem

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 54-letnia kierująca toyotą, jadąc w kierunku Łodzi, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, doprowadziła do zderzenia z motocyklem marki bmw, którym kierował 27-letni mężczyzna - poinformowała tvn24.pl aspirant Aneta Kotynia, oficer prasowa policji powiatu łódzkiego wschodniego. Poszkodowany poruszał się w przeciwnym kierunku.

Po zderzeniu motocykl wypadł z trasy i zatrzymał się na ścianie stojącego obok budynku. 27-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Mężczyzna był strażakiem OSP KRSG Brójce. "Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci!" - napisali w mediach społecznościowych strażacy.

Jak przekazała Kotynia, kierująca samochodem była trzeźwa. Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku.