Miał strzelać w powietrze z broni palnej. 49-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło w gminie Aleksandrów Łódzki Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz poinformował tvn24.pl, że w sobotę około godziny 16 policjanci "zostali poinformowani o tym, iż mężczyzna na terenie Aleksandrowa Łódzkiego ma strzelać z broni palnej w powietrze".

Dodał, że w miejsce zdarzenia "natychmiast zostały zadysponowane siły". Jak przekazał Arcimowicz, policjanci "zatrzymali w miejscu zamieszkania mężczyznę w wieku 49 lat, który, jak się okazuje, ma pozwolenie na broń palną".

- Trwają czynności na miejscu zdarzenia - powiedział.