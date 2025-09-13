Miał strzelać w powietrze z broni palnej. 49-latek zatrzymany

Pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz poinformował tvn24.pl, że w sobotę około godziny 16 policjanci "zostali poinformowani o tym, iż mężczyzna na terenie Aleksandrowa Łódzkiego ma strzelać z broni palnej w powietrze".
Dodał, że w miejsce zdarzenia "natychmiast zostały zadysponowane siły". Jak przekazał Arcimowicz, policjanci "zatrzymali w miejscu zamieszkania mężczyznę w wieku 49 lat, który, jak się okazuje, ma pozwolenie na broń palną".
- Trwają czynności na miejscu zdarzenia - powiedział.
Autorka/Autor: js/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps