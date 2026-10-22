Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Osiem lat za śmierć rodziny. Dlaczego kara nie mogła być wyższa?

|
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Adwokat o wyroku dla Sebastiana M: prokuratura rozważała dwa inne warianty
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Czy jeśli ktoś pędzi 300 kilometrów na godzinę, to liczy się z czyjąś śmiercią? - Myślę, że powinien się liczyć. Czy się godzi? To jest największy problem. A to przesłanka niezbędna do tego, żeby skazać kogoś za zabójstwo z zamiarem ewentualnym - odpowiedział w TVN24 mecenas Zbigniew Roman. Adwokat komentował powody, dla których sprawca wypadku na autostradzie A1 został skazany tylko na osiem lat więzienia.

Sebastian M., oskarżony o spowodowanie w 2023 roku śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego, został nieprawomocnie skazany na maksymalną karę ośmiu lat więzienia. Po tym, jak kierowane przez niego BMW, rozpędzone do ponad 300 kilometrów na godzinę, wjechało w Kię, zginęła rodzina. Patryk, Martyna i pięcioletni Oliwier spłonęli żywcem.

Zdaniem niektórych prawników bardziej adekwatnym opisem tego, co wydarzyło się na autostradzie A1, byłoby zabójstwo z zamiarem ewentualnym, a nie spowodowanie wypadku. - Porównuję to do człowieka, który bierze broń palną i strzela na ulicy. Jeżeli ktoś zostanie trafiony, to powiemy, że to jest zabójstwo z zamiarem ewentualnym - komentował w środę w "Faktach po południu" prof. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyższy wyrok dla Sebastiana M.? "Jeżeli pozwalałoby prawo"

Mecenas Zbigniew Roman, adwokat, partner w kancelarii SDRK, ocenił w czwartek w TVN24, że dyskusja nie dotyczy tego, czy kara jest zbyt niska - bo przy takiej kwalifikacji czynu nie mogła być wyższa - ale tego, czy przepisy nie są zbyt łagodne.

Prawnik zwrócił uwagę, że sprawcom tego rodzaju wypadków od niedawna grozi już kara do 10 lat więzienia - zmiana przepisów nastąpiła już jednak po tragedii na autostradzie A1.

Sebastian M. w sądzie
Sebastian M. w sądzie
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

- Ta zmiana nie jest jakaś zasadnicza [...], natomiast od tego czasu wprowadzono bardzo wiele nowych rozwiązań prawnych, które kwalifikują i tym samym penalizują jazdę brawurową, wyjątkowo niebezpieczną - ocenił mec. Roman.

Adwokat podał przykłady, takie jak spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy ucieczka z miejsca zdarzenia. Chodzi o artykuł 178. Kodeksu karnego, który od października 2023 roku przewiduje - w tych szczególnych przypadkach - karę od pięciu do nawet 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zdaniem mecenasa Zbigniewa Romana to pokazuje, że "ustawodawca odpowiedział na potrzebę społeczną".

W innej głośnej sprawie wyrok 20 lat więzienia usłyszał sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej, Łukasz Żak. Do tego wypadku doszło już po zmianie przepisów, bo we wrześniu 2024 roku.

- Nie mam wątpliwości, że w tej sprawie zapadłby w każdym innym wariancie wyrok maksymalny. Jeżeli prawo pozwalałoby na to, żeby ta kwalifikacja była zaostrzona, myślę, że prokurator by wnosił o najwyższy wymiar kary i zostałaby ona uwzględniona. Dlatego, że jest to absolutnie szczególny wypadek - skomentował Zbigniew Roman.

Prokuratura rozważała dwa warianty. "Dużo surowsze"

Adwokat powiedział, że osoba, która popełnia nieumyślnie przestępstwo drogowe - czyli umyślnie łamie przepisy ruchu drogowego, ale spowodowanie śmierci jest nieumyślne - odpowiada "zupełnie inaczej niż sprawca, który sam wprowadził się w stan upojenia albo sam zdecydował o ucieczce z miejsca zdarzenia".

Małgorzata Kukuła, prowadząca rozmowę dziennikarka TVN24, zwróciła uwagę, że Sebastian M. "sam zdecydował, że pojedzie 300 kilometrów na godzinę". - W związku z tym wiem, że prokuratura rozważała dwa inne warianty. Warianty, które mogłyby spowodować karę dużo ostrzejszą, dużo surowszą - odparł mecenas.

Zbigniew Roman wyjaśnił, że chodzi między innymi o artykuł 148. paragraf 3. Kodeksu karnego - czyli zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. - Ale do tego należałoby wykazać, że ten człowiek nie tylko brał pod uwagę, że może być skutek śmiertelny takiej jazdy, ale również się na to godził. To bardzo trudne w procesie dowodzenia. Prokuratura z tego zrezygnowała na wstępnym etapie postępowania - stwierdził.

Drugim rozważanym artykułem miał być artykuł 173. paragraf 3. Kodeksu karnego, który mówi o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.

- W obu przypadkach organy ścigania, które siłą rzeczy bardziej są skoncentrowane na tym, żeby wybrać ten stosunkowo adekwatny, ale surowy typ kwalifikacji, a nie pomagać potencjalnemu sprawcy, uznały, że to będzie trudne do dowiedzenia - podkreślił mecenas Roman. Dodał, że nie widzi podstaw do tego, żeby w drugiej instancji kara została zaostrzona.

"Funkcjonujemy w zupełnie innych realiach"

Adwokat raz jeszcze podkreślił, że od chwili wypadku na autostradzie A1 wiele się zmieniło. - Ustawodawca odpowiedział na zapotrzebowanie, zaostrzył te przepisy, te przepisy dość szybko weszły w życie i w tej chwili już funkcjonujemy w zupełnie innych realiach, jeżeli chodzi o potencjalne sankcje, niż funkcjonowaliśmy w 2023 roku - powiedział Zbigniew Roman.

Mecenas zastrzegł, że nie jest pewien, czy "nawet ten znowelizowany wariant przepisu, który powoduje sankcje do 10 lat [więzienia - red.], nie jest zbyt łagodny". - Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ktoś jedzie z prędkością trzykrotnie wyższą niż ofiara... - zaczął, gdy Małgorzata Kukuła dopytała: - To nie liczy się z tym, że ktoś może zginąć?

- Nie wykluczam, że powinniśmy się nad tym zastanawiać. Czy liczy się? Myślę, że powinien się liczyć. Czy się godzi? To jest największy problem. A to jest ta przesłanka niezbędna do tego, żeby skazać kogoś za zabójstwo z zamiarem ewentualnym - odpowiedział adwokat. Dodał, że nawet w przypadku wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisu o "zabójstwie drogowym" śledczy musieliby wykazać "zamiar, nawet ewentualny". Zdaniem adwokata byłoby to "szalenie trudne".

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceSprawy sądowe w PolsceŁódzkiewojewództwo łódzkieAutostrada A1prawo
Czytaj także:
Policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób
Nielegalna fabryka, miliony papierosów, 20 osób zatrzymanych
Poznań
portfel pieniądze
Płaca minimalna lub mniej. Tak się zarabia w Polsce
BIZNES
Pilne
"Jaszczur" zatrzymany
Polska
Kraków Airport lotnisko
Miał lecieć do Oslo, został na Balicach. Na mandacie może się nie skończyć
Kraków
Atak w centrum Warszawy
Napaść w centrum Warszawy. Obława na sprawcę
WARSZAWA
Hong Kong
Globalny problem. Strony znikają z sieci
BIZNES
Michał Wójcik i Marcin Warchoł
"Państwo nie może być bezsilne wobec bandziora". Chcą zmian
Polska
gdansk
Para z Ukrainy zaatakowana na plaży. Policja szuka sprawców
Trójmiasto
Plansze z podobizną Donalda Tuska w Nowym Delhi
Tusk zobaczył swoją podobiznę na ulicach. Pokazał zdjęcia
Świat
Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
W sześć godzin spadło na nich kilkaset litrów na metr kwadratowy deszczu
METEO
imageTitle
Wielkie wyzwanie Kawy po "największym zwycięstwie w karierze"
Najnowsze
Siemion Skriepiecki
Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej. ABW zatrzymała drugiego podejrzanego
Lublin
Trump
"Myślę o Oceanie Atlantyckim, dasz radę?". Trump o rozmowie z szefem Google
Świat
imageTitle
Sportowa zima rusza. Plan transmisji w Eurosporcie, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
jazda na hulajnoga elektryczna
Obowiązkowe OC dla hulajnóg. Jest propozycja zmian
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent "postanowił zrobić na złość". Łoboda: myślał, że Tuskowi, ale robi Polakom
Polska
Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji
Uderzyła autem w płot i poszła do domu spać
Lublin
Dziecko w szpitalu. Zdjęcie ilustracyjne
W kostnicy stwierdzili, że dziecko żyje. Ciąg dalszy wstrząsającej sprawy
Zdrowie
Dron należał do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Stracili łączność z dronem, spadł pod Warszawą. Wyjaśnienia wojskowych
WARSZAWA
imageTitle
"Zdradziłeś nas". Znienawidzili swojego byłego kapitana
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Za kulisami powstaje inny scenariusz
Marcin Złotkowski
cyberbezpieczeństwo alert technologia shutterstock_2602293623_1
Banki mają nowy problem. AI loguje się na konta klientów
BIZNES
Omal nie potrącił pieszą we Wrocławiu
Prawie potrącił pieszą, uderzył w auto na sąsiednim pasie. Nagranie
Svitlana Kucherenko
Binjamin Netanjahu
Skandal po wypowiedzi w telewizji. Jest odpowiedź Netanjahu
Świat
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Ważne strony publiczne wyłączone. Minister ostrzega
BIZNES
booking - daily_creativity shutterstock_2679339791
Fikcyjne noclegi i wyłudzenia. Booking.com pod lupą KE
BIZNES
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
METEO
Donald Tusk
"Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy biznesowej z Indiami
BIZNES
Steve Witkoff i Władimir Putin
USA rozmawiają z Putinem. BBC wskazuje kluczowy problem
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Po zderzeniu wypadli z auta, dwie osoby nie żyją
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica