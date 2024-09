Policjanci z Poddębic (woj. łódzkie) zatrzymali i ukarali mandatem 22-letniego rowerzystę, który wjechał na autostradę A2 w pobliżu węzła Emilia. "Każde przejeżdżające obok niego auto mogło doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku" - podkreśla policja w opublikowanym komunikacie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 września 2024 roku czyli w ustanowionym przez Komisję Europejską Dniu Bez Samochodu. Rowerzystę zauważyli policjanci jadący autostradą w kierunku Warszawy i - jak przekazuje starszy sierżant Alicja Bartczak w komunikacie opublikowanym na stronie poddębickiej komendy - zatrzymali go do kontroli.