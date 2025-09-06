Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha. "O cholera!"

- Jury Konkursu Głównego 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji przyznało swoje nagrody.
- Najlepszym filmem okazał się być pierwszy pokazywany w weneckim konkursie obraz Jima Jarmuscha.
- Gwiazdor filmów Paola Sorrentino - Toni Servillo - otrzymał Puchar Volpiego za rolę w filmie "La Grazia".
Wielkim zwycięzcą 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji okazał się być film "Father Mother Sister Brother" w reżyserii Jima Jarmuscha.
- O cholera! - powiedział Jarmusch, odbierając statuetkę. - Nikt z nas tu zebranych nie zrobił filmu, kierując się rywalizacją. To jest coś, co ogromnie doceniam i jest to prawdziwie niespodziewany zaszczyt. Muszę z pełnym szacunkiem podziękować jury - zaznaczył. Amerykanin stwierdził, że wenecki festiwal jest "realną celebracją różnorodnego kina".
Komediodramat jednego z najwybitniejszych twórców światowego kina jest zarazem pierwszym filmem Jarmuscha, pokazywanym w Konkursie Głównym weneckiego festiwalu. Film jest tryptykiem, badającym relacje w trzech różnych rodzinach.
"Zrażone do siebie rodzeństwo spotyka się ponownie po latach rozłąki i zmuszone jest, aby zmierzyć się z nierozwiązanymi napięciami oraz do ponownej oceny napiętych relacji z zdystansowanymi emocjonalnie rodzicami" - czytamy w opisie producenckim filmu. Jak to u Jarmuscha bywa, w rolach głównych plejada gwiazd: Mayim Bialik, Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Vicky Krieps i Adam Driver.
Jury pod przewodnictwem Alexandra Payne'a drugą co do ważności nagrodę - Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury - przyznało najgłośniejszemu filmowi tegorocznej edycji: "Sawt al-Hind Rajab" w reżyserii tunezyjskiej filmowczyni Kaouther Ben Hania. Po pokazie premierowym, wenecka publiczność uhonorowała twórców filmu 23-minutowymi owacjami na stojąco.
Srebrnego Lwa - Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Benny Safdie za "Smashing Machine". "To historia zawodnika MMA i federacji UFC Marka Kerra, który zasłynął jako 'The Smashing Machine'" - czytamy w informacji prasowej firmy Monolith Films, polskiego dystrybutora filmu, który trafi do kin 17 października.
Natomiast Nagrodę za najlepszy scenariusz jury przyznało Valérie Donzelli i Gillesowi Marchandowi za "À pied d'œuvre" (reż. Donzelli). Nagrodę Specjalną Jury otrzymał dokument "Sotto le nuvolle" Gianfarnca Rosiego - jednego z najwybitniejszych twórców światowego kina dokumentalnego.
Wenecja 2025. Lista nagrodzonych w Konkursie Głównym
- Złoty Lew - "Father Mother Sister Brother" reż. Jim Jarmusch
- Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury - "Sawt al-Hind Rajab" (reż. Kaouther Ben Hania)
- Srebrny Lew za najlepszą reżyserię - Benny Safdie "Smashing Machine"
- Nagroda za najlepszy scenariusz - Valérie Donzelli, Gilles Marchand "À pied d'œuvre" (reż. Valérie Donzelli)
- Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki - Xin Zhilei za rolę w filmie "Ri Gua Zhong Tian" (reż. Shangjun Cai)
- Puchar Volpiego dla najlepszego aktora - Toni Servillo za rolę w filmie "La grazia" (reż. Paolo Sorrentino")
- Nagroda Specjalna Jury - "Sotto le nuvolle" reż. Gianfranco Rosi
- Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki - Luna Wedler za rolę w filmie "Stille Freundin" (reż. Ildikó Enyedi).
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ETTORE FERRARI