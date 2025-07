Zagadkowe wpisy muzyków Fleetwood Mac. Fani spekulują o powrocie

Fleetwood Mac na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

W czwartek Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, jedni z kluczowych członków Fleetwood Mac, zamieścili w mediach społecznościowych posty, które zdaniem fanów mogą oznaczać powrót zespołu na scenę. Nicks zamieściła fragment tekstu do piosenki "Frozen Love" - "And if you go forward...", zaś Buckingham jego dalszą część pół godziny później - "I'll meet you there".

Piosenka pochodzi z ich wspólnego albumu z 1973 roku "Buckingham Nicks". Rok później dołączyli do Fleetwood Mac.

Do tej samej piosenki odniósł się w środę Mick Fleetwood, inny członek zespołu, w wideo opublikowanym na Instagramie. Widać na nim, jak słucha on utworu i mówi o magii, która była w tej muzyce kiedyś i jest w niej teraz. Fani spekulują, czy wpisy mogą oznaczać powrót zespołu.

Trudna wspólna historia

Nicks i Buckingham mają skomplikowaną historię rozstań i powrotów - nie tylko muzycznych, ale również prywatnych. Nie jest jasne, co mają oznaczać ich powiązane ze sobą wpisy, ale Nicks wcześniej odnosiła się do pomysłu powrotu zespołu, po tym jak w 2022 roku zmarła jedna z jego członkiń - Christine McVie. Nicks stwierdziła wtedy w "Vulture", że nie ma powodu do kontynuowania działalności Fleetwood Mac bez McVie, z którą się przyjaźniła.

Ostatni raz w trasie Fleetwood Mac byli w latach 2018-2019, ale nie uczestniczył w niej Buckingham, który odszedł z zespołu. Nicks niedawno ogłosiła, że pracuje nad kolejnym albumem solowym.

W 2024 roku Mick Fleetwood powiedział, że "bardzo chciałby", aby Nicks i Buckingham się pogodzili. Wspomniał w rozmowie z "MOJO" o istniejącej między nimi "emocjonalnej przepaści".