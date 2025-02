Startuje wiosenna ramówka TVN. Co warto obejrzeć

Przełom lutego i marca to okres obfitujący w premiery na antenie TVN. Kiedy oglądać premierowe odcinki znanych programów i nowości w ramówce? Przedstawiamy najciekawsze tytuły.

Końcówka lutego i początek marca to czas premier zarówno nowych programów i seriali na antenie TVN, jak i kolejnych edycji i odcinków dobrze znanych formatów. Przed premierą wiosennej ramówki warto zapamiętać godzinę 20:50. To o tej porze - od poniedziałku do czwartku - w TVN pojawią się antenowe hity, w tym "You Can Dance - Po prostu tańcz!", "MasterChef Nastolatki", "Kuchenne rewolucje" oraz "Kuba Wojewódzki".

Z kolei od poniedziałku do środy o 17:40 emitowany będzie nowy serial telewizyjny "Szpital św. Anny". Natomiast weekendowa rozrywka będzie rozpoczynać się już o 19:30 - w soboty na widzów czekać będzie 16. edycja "Mam Talent!", a w niedziele nowy sezon "The Traitors. Zdrajcy". Co warto wiedzieć o wiosennych propozycjach TVN?

"You Can Dance - Po prostu tańcz!"

W nowej edycji "You Can Dance - Po prostu tańcz!" wyczyny utalentowanych tancerzy ocenią Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk - artyści o niezrównanym talencie i doświadczeniu, którzy doskonale rozumieją sztukę tańca. Program poprowadzi Maciej Dowbor. Na początek widzowie zobaczą trzy odcinki castingowe, a następnie sześć na żywo. Emisja: środa o 20:50, od 26 lutego.

Jurorzy programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!" mat. prasowe WBD

"The Traitors. Zdrajcy"

22 graczy weźmie udział w kolejnej edycji programu "The Traitors. Zdrajcy", by zagrać w jedyną swego rodzaju grę. Zasady są proste - zdrajcy eliminują lojalnych. Zadaniem lojalnych jest próba wytropienia zdrajców, a następnie wypędzenie ich z zamku. Na końcu drogi może czekać nawet 500 tysięcy złotych. Emisja: niedziela o 19:30, od 23 lutego. Nowe odcinki "The Traitors. Zdrajcy" to nie wszystko: TVN pracuje nad spin-offem serii "The Traitors. Arena", który emitowany będzie zaraz po programie.

Malwina Wędzikowska w programie "The Traitors. Zdrajcy" mat. prasowe WBD

"Mam Talent!"

W nadchodzącej edycji popularnego "Mam Talent!" ponownie wystąpią najzdolniejsi ludzie w kraju - zobaczymy popisy akrobatów, tancerzy, muzyków, wokalistów czy iluzjonistów, ale również pozytywnie zakręconych kolekcjonerów i pasjonatów mało popularnych dziedzin. Za stołem jurorskim zasiądą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Program poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Emisja: sobota o 19:30, od 1 marca.

Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski w programie "Mam Talent!" mat. prasowe WBD

ZOBACZ TEŻ: Reportaże i produkcje twórców TVN24 docenione na FilmAT Festival

"Szpital św. Anny"

W serialu śledzimy losy pracowniczek krakowskiej placówki zdrowia, starających się pogodzić wyczerpującą pracę na oddziale z życiem osobistym. Zyta (Jolanta Fraszyńska) to ekscentryczna pani profesor, onkolożka, Kaśka (Joanna Liszowska) - pediatra, żona i wiecznie zabiegana matka trójki dzieci, Zosia (Julia Kamińska) - lekarka medycyny ratunkowej, świeżo upieczona narzeczona, Kaja (Ada Szczepaniak) - młoda kardiolożka w trakcie specjalizacji, singielka, Marta (Klaudia Koścista) - ratowniczka medyczna i harda góralka oraz Daria (Marta Wierzbicka) - ambitna ginekolożka o trudnym charakterze. Mimo różnic, łączy je głęboka, prawdziwa przyjaźń, dzięki której mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Emisja: od poniedziałku do środy o 17:40, od 24 lutego.

Jolanta Fraszyńska w serialu "Szpital św. Anny" mat. prasowe WBD

"MasterChef Nastolatki"

W nowej edycji programu młodzi kucharze pokażą dorosłym, jak się teraz gotuje, a także co wchodzi w skład współczesnych żywieniowych trendów. Zmagania uczestników ocenią Dorota Szelągowska i Michel Moran, a także liczne grono gości specjalnych - wśród nich Przemysław Klima, Klaudia El Dursi, Grzegorz Zawierucha, Piotr Kraśko oraz Przemek Sieradzki. Emisja: poniedziałek o 20:50, od 24 lutego.

Michel Moran i Dorota Szelągowska w programie "MasterChef Nastolatki" mat. prasowe WBD

"Kuba Wojewódzki"

W nowym sezonie widzowie mogą spodziewać się jak zawsze ostrych i błyskotliwych rozmów z najważniejszymi postaciami ze świata kultury, sportu, polityki, show-biznesu i internetu. Kuba Wojewódzki, znany z ciętego języka, ponownie poprowadzi talk-show pełen emocji i kontrowersji. Emisja: wtorek o 20:50, od 25 lutego.

Kuba Wojewódzki x-news

"Kuchenne rewolucje"

"Kuchenne rewolucje" powracają na antenę TVN 15 lat po premierze pierwszego odcinka. W 30. sezonie czekają nas emocjonujące historie, kulinarne wyzwania i inspirujące przemiany lokali gastronomicznych. Twórcy programu odwiedzą m.in. Gdynię, Borysławice, Sierpów, Cieszyn, Turek i Zieloną Górę. Emisja: czwartek o 20:50, od 27 lutego.

Magda Gessler x-news

"Niezwykłe Stany Prokopa"

Tej wiosny Marcin Prokop ponownie zabierze widzów w podróż do USA, by przyjrzeć się miejscom i zjawiskom, które najmocniej wpłynęły na jego wyobraźnię w okresie dorastania. Opowieści o kowbojach, tajemnice UFO, horrory Stephena Kinga, grunge’owa muzyka z Seattle, fortuny zdobywane z dnia na dzień w Las Vegas - to tylko niektóre z tematów nowych, dłuższych odcinków "Niezwykłych Stanów Prokopa". Emisja: niedziela o 11:20, od 2 marca.

"Niezwykłe Stany Prokopa" TVN

"Na Wspólnej"

Zaskoczeń nie zabraknie w nowych odcinkach "Na Wspólnej". Do obsady serialu dołączają Paulina Holtz, Marek Bukowski oraz Daniel Olbrychski. Serial emitowany jest już od 22 lat, a tej wiosny w TVN wyemitowany zostanie jubileuszowy 4000 odcinek. Emisja: od poniedziałku do czwartku o 20:10.

Obsada serialu "Na Wspólnej" mat. prasowe WBD

"Zróbmy sobie dom"

Do udziału w nowym programie zgłosiło się dziewięć par, które chciałyby posiadać własne miejsce na ziemi, ale w wyniku różnych sytuacji losowych i życiowych zawirowań nie mogą tego marzenia spełnić. Są wśród nich: młode małżeństwa planujące powiększenie rodziny, pocovidowi bankruci, ofiary inflacji, działacze społeczni z misją zjednoczenia społeczności sąsiedzkiej, patchworkowe rodziny nie mieszczące się na niewielkiej powierzchni wynajmowanego mieszkania. Uczestnicy, w trakcie trwania programu, będą realizować zadania, by wygrać nieruchomość o wartości powyżej miliona złotych. Swój wymarzony dom będą jednak musieli najpierw samodzielnie wyremontować. Program poprowadzi Joanna Koroniewska. Premiera wiosną 2025 roku.

"Zróbmy sobie dom" wiosną na antenie TVN mat. prasowe WBD

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: TVN