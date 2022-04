Wielkanoc. Skąd się wzięły pisanki? Tradycja tworzenia pisanek starsza niż Słowiańszczyzna i chrześcijaństwo

czytaj dalej

Wojna przybliża do siebie ludzi, otwiera na siebie. Tu nie ma mowy o jakiejś pozie, o fałszu. Jeżeli to, co masz w sobie jako dziennikarz przemówi do nich, to wtedy działasz jak z przyjaciółmi – mówił w rozmowie z TVN24 Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera", autor reportażu "Pierścień wokół Kijowa. Ukraina albo śmierć".