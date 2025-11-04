Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kim Kardashian czeka na wyniki egzaminu adwokackiego. Jeśli nie zda, oto winny

Kim Kardashian
Kim Kardashian na gali LA Fashion Awards - nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
45-letnia celebrytka i aktorka Kim Kardashian w maju ukończyła sześcioletnie studia prawnicze. W najbliższym czasie ma otrzymać wyniki egzaminu adwokackiego, do którego przystąpiła w lipcu. Ostatnio przyznała, że podczas nauki korzystała z ChatGPT. - Kiedy potrzebuję znać odpowiedź na jakieś pytanie, robię zdjęcie i wklejam (w ChatGPT). Przez to ciągle oblewam testy - mówiła w "Vanity Fair".

W najbliższych dniach Kim Kardashian ma otrzymać wyniki egzaminów, które zadecydują o jej prawniczej karierze. 45-letnia gwiazda reality TV, która ukończyła California Law Office Study Program - program stażowy, pozwalający przyszłym prawnikom odbywać praktyki w kancelarii prawnej lub gabinecie sędziowskim zamiast uczęszczać do szkoły prawniczej - pod koniec października zdradziła w programie The Graham Norton Show: - Zdawałam egzamin adwokacki w lipcu. Wyniki otrzymam kilka dni po premierze ("All's Fair"- serial prawniczy stworzony przez Ryana Murphy'ego, w którym wystąpiła Kardashian), czyli za dwa tygodnie. Proszę, módlcie się za mnie. Bardzo ciężko pracowałam.

Według portalu TMZ egzamin adwokacki w Kalifornii obejmuje pięć pytań otwartych, jeden 90-minutowy test umiejętności i 200 pytań wielokrotnego wyboru.

- To był szalony pomysł, żeby iść na studia prawnicze, ale dla mnie to wszystko ma sens - cytuje celebrytkę stacja BBC. 45-latka planuje otworzyć własną kancelarię, podkreślała także wielokrotnie w wywiadach, że chciałaby się skupić na reformie więziennictwa i że interesuje ją prawo karne. Nie chce natomiast zajmować się prawem rodzinnym.

Kim Kardashian
Kim Kardashian
Źródło: Florian Poitout/Abaca/PAP
Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu
Dowiedz się więcej:

Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu

Kim Kardashian o egzaminach

Podczas wywiadu dla "Vanity Fair" Kardashian przyznała, że - choć nie korzysta z ChatGPT, by prosić o życiowe rady czy dotyczące randkowania - wielokrotnie używała go, by uzyskać "porady prawne". Zapytana przez Teyanę Taylor podczas testu wykrywaczem kłamstw zauważyła, że "(ChatGPT) zawsze się myli, przez niego oblałam testy". Podczas pierwszego roku studiów dwukrotne podejście do egzaminu skończyło się niepowodzeniem.

- Kiedy potrzebuję znać odpowiedź na jakieś pytanie, robię zdjęcie i wklejam (w ChatGPT). Przez to ciągle oblewam testy - mówiła w "Vanity Fair". - Później złoszczę się, krzyczę: jesteś przyczyną mojej porażki! Dlaczego mi to zrobiłeś?! - opowiada celebrytka.

W programie "The Graham Norton Show", w którym wystąpiła 24 października, mówiła, że "być może za 10 lat przestanie być Kim K i będzie reprezentować klientów podczas rozpraw. - Naprawdę tego pragnę - wyznała.

45-latka odbyła staż w kancelarii w San Francisco. W marcu tego roku zdała w Los Angeles egzamin Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE), który jest obowiązkowy przed uzyskaniem kwalifikacji prawniczych w Kalifornii, podaje "People".

pc

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: BBC, People, Vanity Fair

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL REYNOLDS/EPA/PAP

Kim Kardashian
