Po przegranym procesie z Johnny'm Deppem, Amber Heard sprzedała z dużym zyskiem swój dom na pustyni

Ochroniarz robiący obchód po budowie podziemnej trasy kolejowej w centrum Łodzi nagle zapadł się pod ziemię. Mężczyzny, który wpadł do dziury, nie można było wydostać. Gdy do akcji włączono koparki, ochroniarz został częściowo przysypany ziemią. W końcu udało się go wyciągnąć. Został przewieziony do szpitala.