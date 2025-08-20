Logo strona główna
Kultura i styl

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Na scenie legendy

Ewa Bem
Trzeci dzień Top of The Top Sopot Festival
Źródło: TVN
Środa to trzeci dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2025. Hasłem przewodnim tego dnia było "Słowa mają moc". W Operze Leśnej w Sopocie wystąpiły legendy polskiej muzyki.

Za nami wieczory pod hasłami "Gorączka Sopockiej Nocy" oraz "Otwarta Scena", w tym rywalizacja o Bursztynowego Słowika, którego zdobyła Carla Fernandes. Trzeci dzień należał do legend polskiej muzyki. Odbył się pod hasłem "Słowa mają moc".

Na sopockiej scenie w środę wystąpili między innymi Kult, Ewa Bem, Patrycja Markowska czy Raz Dwa Trzy. Imprezę poprowadzili Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan i Jan Pirowski.

Kto wystąpił trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival

Mocne otwarcie trzeciego dnia w Sopocie zapewnił Kazik Staszewski wraz z zespołem Kult. Artyści zaprezentowali m.in. ponadczasowe utwory "Mieszkam w Polsce" i "Gdy nie ma dzieci", które publiczność odśpiewała wspólnie z zespołem.

Kazik Staszewski
Kazik Staszewski
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Na sopockiej scenie pojawił się też zespół Enej, a także Wiktoria Kida.

Trzeciego dnia festiwalu w Operze Leśnej wystąpił także zespół Raz Dwa Trzy, który w swojej muzycznej interpretacji oddał cześć dwóm legendom polskiej piosenki - Wojciechowi Młynarskiemu i Agnieszce Osieckiej. Grupa wykonała "Jesteśmy na wczasach", a następnie "Okularników".

Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy
Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

W środę na festiwalu w Sopocie pojawiła się również Patrycja Markowska, która wykonała utwór "Świat się pomylił". Artystka podkreśliła, że przesyła dobro do tych, którzy teraz najbardziej tego potrzebują.

Hołd dla Ewy Bem

Trzeciego dnia festiwalu wystąpiła także Ewa Bem. Towarzyszył jej Andrzej Piaseczny. Muzycy śpiewali utwór "Pół ciebie, ciebie pół". Wtedy widzowie oddali Bem wzruszający hołd, rzucając na scenę masę róż. - Ewuniu, kochamy cię - mówił Marcin Prokop.

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025
Ewa Bem
Ewa Bem
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Kazik Staszewski
Kazik Staszewski
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy
Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Patrycja Markowska
Patrycja Markowska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ewa Bem
Ewa Bem
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ewa Bem i Andrzej Piaseczny
Ewa Bem i Andrzej Piaseczny
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Igor Herbut, wokalista zespołu LemON
Igor Herbut, wokalista zespołu LemON
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Natalia Szroeder
Natalia Szroeder
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Grzegorz Kupczyk
Grzegorz Kupczyk
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Grubson
Grubson
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Wiktoria Kida
Wiktoria Kida
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Zespół Golden Life
Zespół Golden Life
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Emo
Emo
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
Ralph Kamiński i Natalia Szroeder
Ralph Kamiński i Natalia Szroeder
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Na sopockiej scenie pojawił się także zespół LemON. Natalia Szroeder to kolejna artystka, która wystąpiła podczas koncertu "Słowa mają moc". Wykonała utwór "Pusto" z najnowszej płyty pt. "REM".

Wspomnienie tragicznego pożaru

Grzegorz Kupczyk trzeciego dnia festiwalu wykonał utwór "Dorosłe dzieci". W środę w Operze Leśnej wystąpił też Grubson.

Grubson
Grubson
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Golden Life w Sopocie pojawili się z utworami "Życie choć piękne, tak kruche jest" i "Oprócz błękitnego nieba". Pierwszy z utworów napisany został w dla ofiar pożaru Hali Stoczni Gdańskiej, do którego doszło ponad 30 lat temu. Zespół wykonał go razem z Patrycją Markowską.

24 listopada 1994 roku w czasie koncertu Golden Life w hali Stoczni Gdańskiej doszło do pożaru. W wyniku obrażeń śmierć poniosło 7 osób, setki zostały ranne. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie. Sprawcy do dziś nie ustalono.

Zespół Golden Life
Zespół Golden Life
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Podczas koncertu "Słowa mają moc" na scenie pojawił się także zespół Emo, który wykonał utwór "Letni deszcz". W Operze Leśnej wystąpił także Ralph Kamiński.

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

