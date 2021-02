"Top Gear Ameryka" wchodzi do Playera

"Top Gear" to największe na świecie rozrywkowe show motoryzacyjne. Oryginalna brytyjska wersja programu zadebiutowała w 2002 roku. Szacuje się, że do tej pory dotarła do 350 milionów widzów na świecie w ponad 200 krajach. Przez 25 sezonów seria zachwycała widzów na całym globie wyjątkowym połączeniem rozrywki, humoru i wiedzy o samochodach. "Top Gear Ameryka" to nowe spojrzenie na klasyczny format "Top Gear". Program prowadzi wybuchowe amerykańskie trio - aktor Dax Shepard, aktor i komik Rob Corddry i znany ekspert i dziennikarz samochodowy Jethro Bovingdon. Powraca też niezastąpiony - i owiany tajemnicą - kierowca Stig!