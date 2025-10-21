Tomasz Kubiatowicz nie żyje Źródło: Łukasz Szeląg / East News

"Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz" - przekazał Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi we wtorek przed południem. We wpisie na Facebooku dodano, że aktor był związany z łódzkim teatrem od 2003 roku. "Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia" - czytamy.

Wcześniej aktor związany był z inną łódzką sceną: w latach 1993-95 występował w Teatrze Studyjnym'83 w Łodzi. Poza rolami na deskach teatralnych miał też w dorobku role na dużym i małym ekranie. Wystąpił w takich filmach jak "Romans z intruzem", "Gwiazda piołun", "Miasto 44" czy "Ucieczka z kina 'Wolność'".

Grał również w serialach - w tym w "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Plebanii", "Stuleciu winnych" i "Kryminalnych".