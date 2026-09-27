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Kultura i styl

Sylvester Stallone: byłem chory na bulimię i brałem sterydy

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Sylvester Stallone
Sylvester Stallone na zdjęciach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Bert Reisfeld/dpa/PAP
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Dbanie o ciało stało się moją obsesją - wyznał Sylvester Stallone w rozmowie z dziennikiem "New York Times". Aktor mówił o tym, jak "katował" się podczas kariery. Wyznał też, że w pewnym momencie zachorował na bulimię.

Sylvester Stallone udzielił wywiadu "New York Timesowi" przy okazji premiery autobiografii "The Steps" (co nawiązuje do schodów Muzeum Sztuki w Filadelfii, po których aktor wspina się w filmie "Rocky"). Mówił w nim o stosunku do swojego ciała i o tym, jak zmieniało się ono podczas kariery.

Sylvester Stallone w trakcie nagrywania "Rocky II" w 1979 roku
Sylvester Stallone w trakcie nagrywania "Rocky II" w 1979 roku
Źródło zdjęcia: Bert Reisfeld/dpa/PAP

Stallone powiedział, że postać "Rocky'ego" wyglądała "bardzo gładko, jak całkiem zwyczajny facet". Dopiero z czasem wpadł na pomysł, że "Rocky" zacznie mieć obsesję na punkcie swojego ciała.

"Potem w 'Rambo' grasz wojownika, więc musisz być nieco bardziej zwierzęcy. Nie możesz być taki 'gładki' " - tłumaczył. "Zacząłem więc myśleć: 'wyrzeźb swoje ciało jak jaguar, jak kot' " - wspomniał.

Sylvester Stallone: byłem chory na bulimię

Stwierdził, że wkrótce dbanie o ciało "stało się obsesją". "Doszło do tego, że zachorowałem na bulimię" - zdradził Stallone. "Kiedy kręciłem 'Rocky III', zszedłem do 2,6 procent tkanki tłuszczowej i nie mogłem nic utrzymać w żołądku. Albo nie chciałem tego utrzymać, bo tak bardzo obsesyjnie skupiałem się na utrzymaniu tej formy, dosłownie coś w rodzaju obsesyjnego kultu ciała" - opisywał.

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Aktor dodał, że "nikt tego nie osiąga bez dodatków i leków". "Nie chodzi o to, że jesteś ćpunem, ale jeśli zamierzasz trenować i próbować utrzymać formę przez sześć miesięcy z rzędu, a jesz jogurt i pudding, to się nie uda" - powiedział.

Stallone o sterydach: Ludzie mówią, że nie da się tak wyglądać naturalnie. Mają rację

Pytany o to, czy chce przez to powiedzieć, że brał sterydy, Stallone odparł: "O rany, trzeba to robić". "Ale trzeba podchodzić do tego z głową: sześć tygodni cyklu, sześć tygodni przerwy" - zaznaczył.

"Ludzie mówią: 'Nie da się tak wyglądać naturalnie'. I mają rację - nie da się. Ale to też odbiło się na mnie fatalnie. Dopiero przy filmie 'Cop Land', gdzie musiałem zagrać najsłabszego faceta w towarzystwie - częściowo głuchego, z nadwagą - poczułem pewnego rodzaju wyzwolenie" - mówił w rozmowie z amerykańskim dziennikiem.

Sylvester Stallone z żoną i córką Sistine
Sylvester Stallone z żoną i córką Sistine
Źródło zdjęcia: taniavolobueva/Shutterstock

Stallone przyznał, że "katował swoje ciało". "Przeszedłem dziewięć operacji kręgosłupa, dwie barku i trzy zabiegi usztywnienia odcinka szyjnego. Wszystko jakoś się trzyma, ale mimo to chcę utrzymać dobrą formę" - powiedział.

"Jakoś się trzymam, ale muszę brać mnóstwo leków, żeby funkcjonować. Zapłaciłem za to ogromną cenę. Gdybym mógł cofnąć czas, powiedziałbym: 'Niech ktoś inny niesie ten sztandar i nie wykonuj sam scen kaskaderskich'. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby ciągle narażać się na kontuzje" - powiedział Stallone.

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Źródło: "New York Times"
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Tagi:
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