Sydney Sweeney zaskoczyła fanów

Najchętniej obsadzana w rolach seksownych nastolatek Sydney Sweeney ("Euforia", "Biały lotos") zaskoczy widzów w roli słynnej bokserki Christy Martin. Na zdjęciach z planu widać odmienioną aktorkę. Film biograficzny poświęcony sportowczyni, której dramatyczny życiorys to wymarzony materiał dla kina, reżyseruje David Michôd.

Aktorka z sarkazmem podziękowała też "paparazzim ukrytym w krzakach", którzy rozpowszechnili jej wizerunek w pełnej charakteryzacji, zmuszając tym samym do skomentowania nowego wizerunku.

Co wiemy o filmie?

Fizycznego podobieństwa między Sweeney i Martin dopatrzeć się trudno, stąd transformacja słodkiej blondynki w przysadzistą szatynkę z umięśnionymi ramionami wielu zaskoczyła. Kilka miesięcy temu Sydney Sweeney wyznała także, że do 19. roku życia trenowała grappling (walka na chwyty) i kickboxing, co zapewne pomogło jej w otrzymaniu roli.

W obsadzie aktorskiej obok Sweeney zobaczymy m.in. Bena Fostera ("Aż do piekła", "Sześć stóp pod ziemią"), Katy O'Brian ("Love Lies Bleeding"), Ethana Embry'ego ("Dziewczyna z Alabamy") oraz Chada L. Colemana ("Prawo ulicy").

Historia Christy Martin

Christy Martin rozpoczęła karierę w 1989 roku po spotkaniu menedżera i późniejszego męża Jima Martina. Kontynuowała rywalizację do 2012 roku i jest jedyną bokserką, która pojawiła się na okładce prestiżowego magazynu "Sports Illustrated" .

W 2010 roku doszło do tragedii - przemocowy mąż wielokrotnie dźgnął ją nożem i postrzelił w klatkę piersiową, pozostawiając na pewną śmierć. Udało jej się jednak znaleźć siłę, by wybiec z domu i zatrzymać przechodnia, który zabrał ją do szpitala. Jim Martin został skazany na 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa drugiego stopnia z użyciem broni palnej. Nadal odsiaduje wyrok.