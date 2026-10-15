Kultura i styl Śmierć Hayden Panettiere. Ujawniono zapis nagrania z numeru alarmowego Oprac. Ewa Żebrowska |

Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: shutterstock

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Stacja ABC News ujawniła zapis rozmowy z 16 sierpnia b.r. z operatorem numeru 911. Stacja podkreśla, że prawo stanu Karolina Południowa nie zezwala służbom na ujawnianie danych, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby z imienia i nazwiska, jednak nagranie dźwiękowe odpowiada dacie oraz adresowi zdarzenia, a szczegóły zawarte w zgłoszeniu są zgodne z informacjami na temat śmierci Panettiere. Wszystko wskazuje, że osobą, którą słychać na nagraniu, jest brat chłopaka Hayden Panettiere, który miał znaleźć nieprzytomną aktorkę w mieszkaniu w Greenville w Karolinie Południowej i wezwać ratowników.

Próba przywrócenia funkcji życiowych Hayden Panettiere - zapis nagrania

- Wszedłem po kościele do mieszkania mojego brata i jego dziewczyny… on się obudził, a ona… jest nieprzytomna - tłumaczył dyspozytorowi. - Czy oddycha? - dopytywał dyspozytor. - Nie - odparł. - Musimy rozpocząć RKO (z ang. CPR, resuscytację krążeniowo-oddechową). Powiem ci jak zrobić RKO, ok? Najpierw zaczniemy od wentylacji. Musisz położyć ją płasko na plecach i wyjąć wszystko spod jej głowy - instruował m.in.. Następnie słychać jak odlicza uciśnięcia klatki piersiowej. - Zrobimy to 500 razy, albo do przyjazdu pomocy, dobrze? Zacznij liczyć: raz, dwa, trzy, cztery; raz, dwa trzy, cztery...

Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an… pic.twitter.com/Fj1P5NI3ni — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026 Rozwiń

Raport po śmierci aktorki

Służby, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon aktorki. CNN, powołując się na raport biura koronera hrabstwa Greenville poinformowało kilka tygodni po jej śmierci, że do zgonu przyczyniła się "toksyczna mieszanka" fentanylu (syntetyczny opioid stosowany w leczeniu bólu) i innych substancji, stosowanych m.in. w leczeniu stanów lękowych, a także rozluźniających i przeciwpsychotycznych. Jej śmierć uznano za przypadkowe przedawkowanie substancji.

Hayden Panettiere po raz pierwszy stanęła przed kamerą w wieku czterech lat, kiedy wystąpiła w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Popularność przyniosły jej późniejsze role - w serialach "Herosi" oraz "Nashville". Zagrała też między innymi w filmach "Mama na obcasach" oraz "Tytani".

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko Źródło zdjęcia: Venturelli/WireImage/GettyImages

Aktorka osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko. Zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią opublikowała książkę "This Is Me: A Reckoning", w której przyznała się do zmagań z uzależnieniami. Z narkotykami zetknęła się jako 16-latka. Przez lata otwarcie opowiadała też o swoich problemach z alkoholem i opioidami.

Redagował AM