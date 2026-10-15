Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Śmierć Hayden Panettiere. Ujawniono zapis nagrania z numeru alarmowego

|
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nagranie rozmowy z dyspozytorem talefonu alarmowego odtwarza dramatyczne chwile podczas próby przywrócenia funkcji życiowych 36-letniej Hayden Panettiere. Według mediów to brat partnera aktorki miał znaleźć ją nieprzytomną w mieszkaniu i wezwać pomoc.

Stacja ABC News ujawniła zapis rozmowy z 16 sierpnia b.r. z operatorem numeru 911. Stacja podkreśla, że prawo stanu Karolina Południowa nie zezwala służbom na ujawnianie danych, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby z imienia i nazwiska, jednak nagranie dźwiękowe odpowiada dacie oraz adresowi zdarzenia, a szczegóły zawarte w zgłoszeniu są zgodne z informacjami na temat śmierci Panettiere. Wszystko wskazuje, że osobą, którą słychać na nagraniu, jest brat chłopaka Hayden Panettiere, który miał znaleźć nieprzytomną aktorkę w mieszkaniu w Greenville w Karolinie Południowej i wezwać ratowników.

Próba przywrócenia funkcji życiowych Hayden Panettiere - zapis nagrania

- Wszedłem po kościele do mieszkania mojego brata i jego dziewczyny… on się obudził, a ona… jest nieprzytomna - tłumaczył dyspozytorowi. - Czy oddycha? - dopytywał dyspozytor. - Nie - odparł. - Musimy rozpocząć RKO (z ang. CPR, resuscytację krążeniowo-oddechową). Powiem ci jak zrobić RKO, ok? Najpierw zaczniemy od wentylacji. Musisz położyć ją płasko na plecach i wyjąć wszystko spod jej głowy - instruował m.in.. Następnie słychać jak odlicza uciśnięcia klatki piersiowej. - Zrobimy to 500 razy, albo do przyjazdu pomocy, dobrze? Zacznij liczyć: raz, dwa, trzy, cztery; raz, dwa trzy, cztery...

Raport po śmierci aktorki

Służby, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon aktorki. CNN, powołując się na raport biura koronera hrabstwa Greenville poinformowało kilka tygodni po jej śmierci, że do zgonu przyczyniła się "toksyczna mieszanka" fentanylu (syntetyczny opioid stosowany w leczeniu bólu) i innych substancji, stosowanych m.in. w leczeniu stanów lękowych, a także rozluźniających i przeciwpsychotycznych. Jej śmierć uznano za przypadkowe przedawkowanie substancji.

Hayden Panettiere po raz pierwszy stanęła przed kamerą w wieku czterech lat, kiedy wystąpiła w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Popularność przyniosły jej późniejsze role - w serialach "Herosi" oraz "Nashville". Zagrała też między innymi w filmach "Mama na obcasach" oraz "Tytani".

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko
Hayden Panettiere i Władimir Kliczko
Źródło zdjęcia: Venturelli/WireImage/GettyImages

Aktorka osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko. Zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią opublikowała książkę "This Is Me: A Reckoning", w której przyznała się do zmagań z uzależnieniami. Z narkotykami zetknęła się jako 16-latka. Przez lata otwarcie opowiadała też o swoich problemach z alkoholem i opioidami.

Redagował AM

Źródło: ABC News, CBS News
Udostępnij:
Tagi:
USAHollywoodKinoFilm
Czytaj także:
Pilne
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane banku centralnego
BIZNES
Curry
Trutka na ślimaki w curry koleżanki z pracy. 43-latka odpowie przed sądem
METEO
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Błaszczak o "kontroli poselskiej". Łoboda: Trybunał nie jest dla polityków
Polska
Baner przed kościołem w Grojcu
Parafianie się nie poddają. Liczą, że ich proboszcz wróci
Kraków
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka
BIZNES
Zniszczył znaki na wysepce ronda
Odprowadził córkę na przystanek, nagle usłyszał huk
Białystok
Friedrich Merz
Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa
BIZNES
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
170 nowych autobusów za pół miliarda złotych. Tym razem diesle
WARSZAWA
Mężczyzna w kajdankach (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo w wigilijną noc. Jest akt oskarżenia
Lubuskie
imageTitle
Świątek włączyła tryb "dominacja"
RELACJA
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Widzialność spadnie na łeb na szyję
METEO
drony baza rosja otw
Obiekt wielkości 126 boisk piłkarskich. To Rosja buduje przy granicy z Ukrainą
Świat
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Unijny budżet dzieli Europę. "To czerwona linia"
BIZNES
Łukasz Simlat w "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Takiego serialu jeszcze nie było. To warto wiedzieć o "Wśród nocnej ciszy"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Nie wpuszczą rosyjskich gwiazd. Uznane za "zagrożenie"
EUROSPORT
meta media społecznościowe
Gawkowski: zamykają oczy i mówią "nic się nie stało"
BIZNES
Ciało mężczyzny znaleziono w garażu w Żyrardowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało znaleziono w garażu. 77-latek usłyszał zarzut
WARSZAWA
RTG diagnostyka lekarz shutterstock_2725027663
Nie tylko papierosy niszczą płuca. Te czynniki zwiększają ryzyko
Zdrowie
Szkoła
Zmiany w szkołach. Prezydent chce bramek bezpieczeństwa
Kujawsko-Pomorskie
Katie Zacharia, nowa rzeczniczka Białego Domu i Donald Trump
Nie mając licencji, podawała się za prawniczkę? Czarne chmury nad rzeczniczką
Świat
Mont Blanc
Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości
METEO
TSUE
Przełomowy wyrok TSUE. "Kolejne zwycięstwo"
BIZNES
Dwaj Gdańszczanie nieśli w kartonach i torbie ponad 7 kg narkotyków
W kartonach i torbach nieśli 16 tysięcy porcji narkotyków
Trójmiasto
Izmaił, Ukraina
Ogień na dwóch statkach. Prezydent Rumunii: zostały trafione przez drony
Świat
PREMIUM "Żelazne serce" Yandeksu okazało się słabą stroną Rosji
Atak na "żelazne serce" Yandeksu to problem nie tylko Rosji. Tego scenariusza nikt nie przewidział
Piotr Szostak
berlin niemcy peron pociag - Werner Spremberg shutterstock_2183298805
Tragedia doprowadziła do zmian. Nowy zakaz na niemieckich dworcach
BIZNES
Collegium Humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony
WARSZAWA
Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zatrzymali pięć osób w związku z działalnością prywatnego zoo
Zarzuty dla prowadzących prywatne zoo. Protest, akcja policji i zatrzymania
Wrocław
Wjechał do rowu i zostawił ranną pasażerkę
Ranna kobieta, fałszywe tablice i zapalnik pocisku. Zatrzymano mężczyznę
Wrocław
Jeleń
TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica