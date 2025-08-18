Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Gra o spadek, prawdę i wpływy. Nowy polski serial HBO Max

Jacek Koman w serialu "Scheda"
"Scheda" reż. Anna Kazejak - zwiastun
Źródło: HBO Max
Na serialowe premiery nie trzeba czekać do końca wakacji. Już w tym tygodniu na platformie HBO Max pojawi się "Scheda" z Magdaleną Popławską, Grzegorzem Damięckim, Bartoszem Gelnerem i Jackiem Komanem.

Tajemniczy sztorm, znikająca łódź, worek z nieznaną zawartością - już pierwsze sceny serialu wciągają widzów w środek dramatycznej układanki.

Po śmierci Jana Mroza (w tej roli Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza, a zarazem bezwzględnego ojca, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu?

Jacek Koman w serialu "Scheda"
Jacek Koman w serialu "Scheda"
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery/Piotr Żagiell

"Scheda" - gdzie obejrzeć

Zwiastun "Schedy" obiecuje opowieść nie tylko o pieniądzach i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. To historia o tym, jak łatwo zniszczyć rodzinne więzi i jak trudno je odbudować. Serial zadebiutuje na platformie HBO Max już 22 sierpnia.

Magdalena Popławska i Grzegorz Damięcki w serialu "Scheda"
Magdalena Popławska i Grzegorz Damięcki w serialu "Scheda"
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery/Piotr Żagiell

Serial "Scheda" przygotowywany jest dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Reżyseruje go Anna Kazejak, a zdjęcia realizują Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski. Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadzi Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy Zofia Komasa, a charakteryzację Kinga Krulikowska. Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajmuje się Maciej Pawliński, a reżyserem castingu jest Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iza Krzan zabiera osiem par do Afryki

Iza Krzan zabiera osiem par do Afryki

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN Warner Bros. Discovery/Piotr Żagiell

Udostępnij:
TAGI:
SerialHBO Max
Czytaj także:
shutterstock_2645741795
"Ogromny skok w długości życia". To szóste takie miejsce na świecie
BIZNES
imageTitle
Wymierne skutki finału w Cincinnati. Światek pewna udziału w wielkiej imprezie
EUROSPORT
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Zabójstwo premiera i jego żony. 197 stron uzasadnienie uniewinnienia
WARSZAWA
Włamanie do magazynu WSR w Siechnicach
Ktoś okradł ratowników wodnych
Wrocław
deszcz droga kaluza samochod auto shutterstock_717586258
Ulewy w części kraju. IMGW wydał prognozę zagrożeń
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu Madryt domaga się 65 milionów euro odszkodowania
EUROSPORT
Klacz
"Klacz walczy o życie", "nie udało nam się odpiąć krowy"
METEO
Straż Graniczna
Na lotnisku pokazali dokumenty i musieli zmienić plany
Kraków
Policja zabezpiecza ślady
Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa
Lublin
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek chciał odwołania dwóch prezesów. Jest opinia
Polska
Upał w Hiszpanii
Nie tylko gorąco jest groźne w czasie upałów
METEO
Maciej Kot triumfował w Wiśle
2926 dni Macieja Kota. "Coraz rzadziej sięgam do przeszłości"
Michał Błażewicz
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
WARSZAWA
Pies zginął pod kołami auta
Doron zginął pod kołami auta. "Nie miał szans uciec"
Wrocław
Biały Dom
Co się będzie działo w Waszyngtonie? Plan godzina po godzinie
Świat
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Rewolucja na polskich ulicach. "Historyczny moment"
BIZNES
imageTitle
Rozpacz i łzy Neymara. "Jest mi wstyd"
EUROSPORT
Konkret24. Czy Biały Dom wymaga od Zełenskiego garnituru? Narracja rosyjskej propagandy
FAŁSZZełenski "musi założyć garnitur"? Propaganda reaguje
Gabriela Sieczkowska
Martwy niedźwiedź w Lipowcu
Niedźwiedź konał kilka dni. Śledztwo prokuratury
Rzeszów
Zełenski
Zełenski o warunku Rosji: niemożliwe
NA ŻYWO
Pochmurno, deszcz, ochłodzenie
Pogoda się pogorszy. Przyjdzie duże ochłodzenie
METEO
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
WARSZAWA
Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło
"Tragiczny bilans" długiego weekendu
Polska
Beata Kozidrak w 2024 roku
Beata Kozidrak o chorobie nowotworowej
Kultura i styl
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
WARSZAWA
Ewa Wrzosek
Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia danych Wrzosek
Polska
Wrocławscy policjanci poszukują mężczyzny, który może mieć związek z przestępstwem
Po brutalnym ataku szukają mężczyzny ze zdjęć
Wrocław
Niebezpieczna jazda na S5 koło Gniezna (Wielkopolskie)
Wyprzedzał pasem awaryjnym i na zjazdach
Poznań
Motorowodniacy pomogli żeglarzom, których łódź przewróciła się na wodzie
"Wszyscy cali? Ile było osób?"
Katowice
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry bez ropy z Rosji. Spór szefów dyplomacji na X
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica