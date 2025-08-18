Gra o spadek, prawdę i wpływy. Nowy polski serial HBO Max

"Scheda" reż. Anna Kazejak - zwiastun Źródło: HBO Max

Tajemniczy sztorm, znikająca łódź, worek z nieznaną zawartością - już pierwsze sceny serialu wciągają widzów w środek dramatycznej układanki.

Po śmierci Jana Mroza (w tej roli Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza, a zarazem bezwzględnego ojca, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu?

"Scheda" - gdzie obejrzeć

Zwiastun "Schedy" obiecuje opowieść nie tylko o pieniądzach i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. To historia o tym, jak łatwo zniszczyć rodzinne więzi i jak trudno je odbudować. Serial zadebiutuje na platformie HBO Max już 22 sierpnia.

Serial "Scheda" przygotowywany jest dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Reżyseruje go Anna Kazejak, a zdjęcia realizują Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski. Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadzi Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy Zofia Komasa, a charakteryzację Kinga Krulikowska. Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajmuje się Maciej Pawliński, a reżyserem castingu jest Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).

