Robert Pattinson zostanie ojcem. Informację potwierdziła jego partnerka

Suki Waterhouse i Robert Pattinson będą rodzicami

Pattinson i Waterhouse są parą od pięciu lat, ale nieczęsto pokazują się razem oficjalnie. Po raz pierwszy na czerwonym dywanie gościli w grudniu 2022 roku podczas pokazu mody Dior w Gizie w Egipcie. - Jestem w szoku, że od pięciu lat jestem z kimś tak szczęśliwa - mówiła aktorka i piosenkarka w lutym w rozmowie z "The Sunday Times". Stwierdziła, że nadal jest "niezwykle podekscytowana", gdy imię Pattinsona wyświetla się na ekranie jej telefonu. - Myślę, że on czuje to samo. Zawsze mamy tak dużo do opowiedzenia sobie i uważam, że on jest przezabawny - podkreślała.