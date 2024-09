Popularny amerykański raper Rich Homie Quan nie żyje - podają media, powołując się na biuro lekarza sądowego. Muzyk, który ponad dekadę temu odniósł wielki sukces dzięki piosence "Type of Way", miał 33 lata.

Rich Homie Quan nie żyje. Kim był

Jak podaje BBC, Rich Homie Quan chciał zostać początkowo zawodnikiem baseballa, jednak ostatecznie wybrał karierę muzyczną. Uznanie i popularność zyskał po sukcesie singla "Type of Way" w 2013 roku. Kolejny hit rapera to "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" z 2015 roku. Wielokrotnie był nominowany do ważnych rapowych nagród, a do współpracy zapraszali go inni popularni muzycy tego gatunku - 2 Chainz, Young Thug, Gucci Mane, czy Trinidad James.