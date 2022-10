Zespół Queen wydał nową piosenkę z Freddiem Mercurym. Od dziś można jej posłuchać

Zespół Queen o nowym utworze: "Mały klejnot"

To pierwszy nowy utwór z udziałem Freddiego Mercury’ego wypuszczony od 2014 roku. Wówczas wydana została kompilacja "Queen Forever", na której znalazły się trzy piosenki, w których śpiewa zmarły w 1991 roku wokalista: "Let Me In Your Heart Again”, "Love Kills" i "There Must Be More To Life Than This".

Bogata dyskografia Queen

Założony w 1970 roku zespół Queen nagrał łącznie 15 albumów studyjnych. Ostatni z nich ukazał się dopiero w 1995 roku - cztery lata po śmierci Mercury'ego. Do ich największych hitów należą: "Killer Queen", "We Will Rock You", "We Are The Champions", "Who Wants to Live Forever", "Crazy Little Thing Called Love", "Under Pressure" (nagrany wspólnie z Davidem Bowiem), Don't Stop Me Now", "I Want It All", "Radio Ga Ga", "I Want To Break Free" czy "The Show Must Go On". Według różnych źródeł sprzedali od 170 do 300 milionów egzemplarzy swoich nagrań, co daje im miejsce w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów.