Pierwsze recenzje "Diuny: Proroctwo"

W produkcji nie brak brutalnych politycznych rozgrywek, walki o władzę, intryg, czarnych charakterów, przemocy i nagości. Stąd porównania do innego niezwykle popularnego serialu HBO, gdzie polityka i żądza władzy stanowią główną oś fabularną. Zdaniem Alexa Abada-Santosa z portalu "Vox" "Diuna: Proroctwo" sprawia wrażenie serialu bardziej podobnego do hitowej adaptacji powieści George'a R. R. Martina niż jakakolwiek inna produkcja. "Walka o utrzymanie władzy w uniwersum Diuny jest równie trudna i śmiertelnie niebezpieczna, co w Westeros" - dodaje Abad-Santos. "W samym pierwszym odcinku 'Diuny: Proroctwa' jest wystarczająco dużo śmierci, zdrad i knucia, by dorównać 'Grze o tron'" - przekonuje Graeme Guttmann z portalu Screen Rant.