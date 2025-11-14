Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie

Brad Pitt na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Grany przez Edwarda Nortona bezimienny narrator to przeciętniak. Nienawidzi swojej pracy i życia. Na jego drodze staje cyniczny Tyler Durden i pociągająca obu mężczyzn Marla. Narrator i Tyler organizują działający w podziemiu klub walki, który przekształca się w szerzącą anarchię organizację terrorystyczną.

"Podziemny krąg" w HBO Max

Obraz Davida Finchera z Edwardem Nortonem, Bradem Pittem i Heleną Bonham Carter w rolach głównych był kinowym hitem 1999 roku, stając się jednym z hollywoodzkich klasyków. Magazyn filmowy "Empire" umieścił go na 25. miejscu rankingu "100 najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały" podkreślając, że adaptacja powieści Chucka Palahniuka to jednocześnie "thriller psychologiczny, brutalny dramat" i "czarna jak smoła komedia". Z kolei "The New York Times" podkreślał, że "Fight Club" (oryginalny tytuł filmu) został "mistrzowsko nakręcony i zmontowany".

Kadr z filmu "Podziemny krąg", reż. David Fincher (1999) Źródło: 20TH CENTURY FOX / MORTON, MERRICK / EAST NEWS

O filmie Finchera swego czasu głośno było także za sprawą... cenzury. Ponad trzy lata temu produkcja pojawiła się na chińskiej platformie stremingowej. Opublikowana tam wersja różniła się jednak od oryginału, co media odnotowały w styczniu 2022 roku. Anarchistyczne, antykapitalistyczne przesłanie z końcówki filmu zostało zastąpione takim, które wskazuje na potęgę państwa i skuteczność organów ścigania. Platforma streamingowa Tencent szybko przywróciła jednak 11 z 12 usuniętych z obrazu minut - informował na początku lutego 2022 roku "South China Morning Post". Sceny, które nie zostały przywrócone, to te zawierające nagość.

