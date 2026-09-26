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Kultura i styl

Zaskoczył fanów. Krótki występ Robbiego Williamsa przed hotelem w Limie

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Robbie Williams dał krótki występ dla swoich fanów przed hotelem w Limie
Krótki występ Robbiegio Williamsa przed hotelem w Limie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Brytyjski wokalista Robbie Williams dał krótki występ dla swoich fanów przed hotelem w Limie, po tym, jak jego koncert został odwołany. Wspólnie ze zgromadzoną publicznością odśpiewał kilka piosenek.

Po odwołaniu czwartkowego koncertu Robbie Williams wyszedł z hotelu przed którym zgromadziły się dziesiątki fanów. - Jest mi niezmiernie przykro, że nie możemy dziś wieczorem zagrać koncertu - przyznał. - To sytuacja, na którą nie mamy wpływu. Nie ma ona z nami nic wspólnego. Wrócimy, jak tylko będzie to możliwe - zapowiedział wokalista.

Zaproponował w związku z tym, że da krótki występ i wspólnie ze zgromadzonymi odśpiewał między innymi kultowe "Angels". Miał na sobie koszulkę reprezentacji Peru w piłce nożnej.

- Cieszę się, ale czuję też gorycz. Dzisiaj był dzień, na który fani czekali od wielu lat. Ale ponieważ Robbie jest świetnym artystą, wyszedł i zachwycił zebraną tu publiczność. Dał chociaż małą próbkę tego, czym miał być jego koncert - mówiła jedna z fanek.

Robbie Williams dał krótki występ dla swoich fanów przed hotelem w Limie
Robbie Williams dał krótki występ dla swoich fanów przed hotelem w Limie
Źródło zdjęcia: Reuters

Obiekt Arena 1 Park, na który miał się odbyć koncert brytyjskiego wokalisty, został tymczasowo zamknięty w związku z między innymi nieprzestrzeganiem procedur ewakuacyjnych i chaosem przy wyjściach.

Źródło: Reuters, TVN24
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Tagi:
Perukoncert
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