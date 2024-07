Thriller z Wall Street w tle, gangsterskie porachunki, kolorowy świat West Endu. Co nowego w Max?  

Dreszczowiec z George'em Clooneyem i Julią Roberts w rolach głównych, podróż do gangsterskiego światka lat 30. z Johnnym Deppem i Christianem Bale'em czy wyprawa w kolorowy świat londyńskiego West Endu - oto nowości, jakie w nadchodzących dniach pojawią się na platformie Max. W tym tygodniu do biblioteki serwisu dodane zostaną też dwa interesujące dokumenty. Co warto obejrzeć?

19 lipca do biblioteki Max zostanie dodany "Zakładnik z Wall Street". Dreszczowiec w reżyserii Jodie Foster przedstawia losy Lee Gatesa, gospodarza programu telewizyjnego poświęconego giełdzie finansowej. Podczas jednego z odcinków produkcji do studia wpada wściekły inwestor, który korzystając z porad guru, stracił wszystkie oszczędności. Mężczyzna terroryzuje ekipę. Grozi, że zabije Gatesa, jeśli ten w ciągu 24 godzin nie sprawi, że wskazane przez niego akcje przybiorą na wartości. To rozpoczyna wyścig z czasem, który przed telewizorami śledzi rosnącą liczba widzów. W rolach głównych George Clooney, Jack O'Connell i Julia Roberts.

W nadchodzących dniach w serwisie Max znajdzie się też obraz "Wrogowie publiczni" w reżyserii Michael Manna. Adaptacja książki Bryana Burrougha o tym samym tytule opowiada historię trójki najsłynniejszych amerykańskich gangsterów lat trzydziestych - Johna Dillingera, Baby'ego Face'a Nelsona i Pretty Boya Floyda. W filmie występują m.in. Johnny Depp, Stephen Graham, Channing Tatum czy Christian Bale.

Nowości na Max. Co warto obejrzeć?

W piątek na platformie premierowo obejrzeć będzie też można komedię kryminalną Toma George'a zatytułowaną "Patrz, jak kręcą". Film przenosi widzów w kolorowy świat londyńskiego West Endu lat 50., którego spokój burzy morderstwo jednego z kluczowych aktorów sztuki teatralnej. Śledztwem zajmują się znużony życiem inspektor (w tej roli Sam Rockwell) i pełna entuzjazmu młoda policjantka (Saoirse Ronan). W miarę postępowania sprawy pozornie niedopasowany duet funkcjonariuszy zaczyna coraz lepiej zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł.

W tym tygodniu na Max pojawi się również "Powrót do Seulu" przedstawiający historię adoptowanej w przeszłości Francuzki. Kobieta - odgrywana przez Park Ji-min - rusza w podróż do Korei Południowej, by odnaleźć tam swoją tożsamość i korzenie. Bibliotekę serwisu wzbogacą też dwa interesujące dokumenty - "Cień komendanta" i "Anton Palzer: Breaking the Cycle". Pierwszy opowiada historię rodziny Rudolfa Hössa, która musi zmierzyć się z dziedzictwem, jakie pozostawił jej po sobie ojciec i dziadek oraz jednocześnie komendant zarządzający obozem zagłady w Auschwitz. Drugi przedstawia zmagania światowej klasy skialpinisty z nową dyscypliną sportową.

Platforma Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

