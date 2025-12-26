Logo strona główna
Kultura i styl

"Niebo. Rok w piekle". Nowy serial od dziś w HBO Max

"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke - zwiastun
Źródło: HBO Max
Drugiego dnia świąt na platformie HBO Max pojawił się nowy polski serial w gwiazdorskiej obsadzie: "Niebo. Rok w piekle". To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekcie funkcjonującej w latach 90. XX wieku.

Wychowywany przez samotną matkę Sebastian szuka sensu życia. Przypadkiem odnajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową "Niebo". Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Niebo. Rok w piekle"

"Niebo. Rok w piekle" to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller, którego akcja rozgrywa się na początku lat 90. Produkcja inspirowana jest książką "Niebo. Pięć lat w sekcie" Sebastiana Kellera. Autor opisuje w niej traumę, która odcisnęła piętno na całym jego życiu, i trwającą latami walkę o siebie. Pierwszy odcinek serialu można obejrzeć w serwisie HBO Max od 26 grudnia.

Obsadę serialu tworzy plejada gwiazd. Oprócz wcielających się w główne role Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w produkcji występują: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Malecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus.

Serial w reżyserii Bartosza Blaschke i ze scenariuszem Jakuba Korolczuka produkowany jest przez dFlights na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max.

"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
"Niebo. Rok w piekle", reż. Bartosz Blaschke (2025)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Niebo. Rok w piekle". Pierwsze recenzje

Karol Urbański w recenzji na łamach portalu Serialowa.pl określił serial jako "jeden z tych tytułów, które zwykliśmy określać społecznie potrzebnymi", z kolei Anna Urbańska na portalu Spider’s Web oceniła "Niebo. Rok w piekle" jako "jeden z bardziej interesujących polskich seriali tego roku". Szczególną uwagę zwróciła na rolę Tomasza Kota, który kreacją charyzmatycznego guru "kradnie całe show". Krzysztof Połaski z "Telemagazynu" zauważa: "Dobry scenariusz trafił w ręce równie dobrego reżysera". 

Wpis poświęcony nowej produkcji w piątek zamieścił w mediach społecznościowych m.in. BNP Paribas Warsaw SerialCon. To podczas tego festiwalu odbył się pokaz przedpremierowy serialu. "I powiemy jedno. Naprawdę warto!" - czytamy we wpisie.

Nowy serial i nowa inicjatywa

Premierze serialu "Niebo. Rok w piekle" towarzyszy nowa inicjatywa: Telefon Zaufania Młodych (22 484 88 04), powołany przez Fundację ITAKA, markę Reserved oraz finansowany przez Fundację LPP. Inicjatywa skierowana jest do dzieci, nastolatków oraz młodych dorosłych (do 25. roku życia) potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

- Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży od kilku lat jest dla Fundacji LPP jednym z kluczowych obszarów działań. Młodzi ludzie coraz częściej zmagają się z zagubieniem, presją i samotnością, dlatego tak ważny jest dla nich łatwy dostęp do profesjonalnego wsparcia. Telefon Zaufania Młodych to jeden z najważniejszych projektów, które wspieramy: daje on młodym osobom bezpieczną przestrzeń do rozmowy i poczucie, że nie są same - mówi Patrycja Zbytniewska, prezeska Fundacji LPP. - Wierzymy, że serial HBO może być kolejnym ważnym krokiem w zwracaniu uwagi na problemy zdrowia psychicznego młodych ludzi, a jednocześnie skutecznym sposobem na popularyzowanie Telefonu Zaufania Młodych: narzędzia, które autentycznie i każdego dnia wspiera ich dobro - dodaje.

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Zamordowana na oczach męża i córki. Wstrząsająca opowieść o Miss Polski

Zamordowana na oczach męża i córki. Wstrząsająca opowieść o Miss Polski

Maciej Wacławik
Ujawnili fragmenty wypowiedzi lekarzy. W środowisku zawrzało

Ujawnili fragmenty wypowiedzi lekarzy. W środowisku zawrzało

Zuzanna Kuffel

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

