"Muzyka to coś, co nas łączy" - to tytuł koncertu, podczas którego plejada gwiazd wykona znane utwory w nowych odsłonach. Kto wystąpi trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival w Sopocie?

Za nami połowa tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. W ciągu dwóch pierwszych dni muzycznego święta publiczność w sopockiej Operze Leśnej i widzowie TVN usłyszeli wielkie przeboje i nowe hity w wykonaniu znanych wokalistów i zespołów. We wtorkowy wieczór poznaliśmy też laureata Bursztynowego Słowika za 2024 rok; został nim Oskar Cyms. Czego możemy się spodziewać trzeciego dnia festiwalu?

Trzeci dzień Top of The Top Sopot Festival. "Muzyka to coś, co nas łączy"

Już dzisiaj publiczność w Sopocie usłyszy znane utwory w zupełnie nowych odsłonach. Podczas koncertu "Muzyka to coś, co nas łączy" wystąpią: Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Urszula, Kaśka Sochacka, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Małgorzata Ostrowska, De Mono, Enej, Julia Wieniawa, Renata Przemyk, Baranovski, Mery Spolsky, Natalia Przybysz, Felicjan Andrzejczak, Feel, Izabela Trojanowska, Emo, Krzysztof Skórzyński. Koncert poprowadzą Marcin Prokop, Damian Michałowski, Jan Pirowski.

Początek transmisji w TVN o godz. 19:30.

Agnieszka Chylińska PAP/Andrzej Jackowski

- Cudownie jest wracać w miejsca, które dmuchały w żagle wtedy, kiedy to było szczególnie potrzebne, jak się zaczyna - mówiła Renata Przemyk w TVN24 przed występem na Top of the Top Sopot Festival. Piotr Kupicha zapowiedział występ zespołu Feel, pisząc na Instagramie: "Zapraszamy w środę na Najpiękniejszy festiwal Świata!". Swój udział w festiwalu w mediach społecznościowych zapowiedziała także Mery Spolsky. - Nie możemy się doczekać, że będziemy jutro grać "Santorini" - powiedziała w relacji na Instagramie we wtorek.

Top of The Top Sopot Festival - nie tylko muzyka

Już kilka godzin przed rozpoczęciem środowego koncertu, od godz. 12.00 na kanale YouTube tvn.pl, Facebooku TVN oraz na TikToku TVN będzie można śledzić relację z czerwonego dywanu z udziałem gwiazd TVN, które opowiedzą o jesiennej ofercie stacji. Live poprowadzą Bartosz Łabęcki (Pan Lektor z Hotelu Paradise), Mateusz Glen (influencer) i Karolina Kalatzi (redaktorka DD TVN).

Top of the Top Sopot Festival w Sopocie PAP/Andrzej Jackowski

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

