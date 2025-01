Beata Kozidrak zabrała głos po odwołaniu koncertów 

Beata Kozidrak po raz pierwszy po odwołaniu serii koncertów zabrała głos w mediach społecznościowych. "Powoli wracam do zdrowia" - napisała piosenkarka pod teledyskiem do nowej wersji "Białej armii" w wykonaniu znanych polskich artystów.

Kozidrak z nową wersją hitu

"Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia!" - zakończyła Kozidrak noworoczny wpis. Skomentowała go między innymi córka artystki, Katarzyna Pietras. "Biała armia zawsze gotowa" - napisała. "Kochamy!" - przekazał Andrzej Piaseczny. "Dużo zdrówka Beatko! Zdrowiej nam" - dodał zespół Golec uOrkiestra.

Beata Kozidrak o chorobie

Nie wyjawiła, co konkretnie jej dolega. Zdradziła jedynie, że pozostaje "pod opieką wspaniałych lekarzy". Ci, jak dodała, robią wszystko, by "jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania". Kończąc wpis, artystka zaapelowała do swoich fanów, by ci pamiętali o regularnych badaniach i "uważali na swoje zdrowie".