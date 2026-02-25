83-latek zagrał w nowym teledysku Taylor Swift. "Nie miałem pojęcia, kim ona jest"

Historię 83-letniego Barriego Reynoldsa opisuje BBC. Mężczyzna z hrabstwa Kent w Anglii współpracuje na co dzień z agencją aktorsko-modelingową. Jakiś czas temu dostał od niej informację, że o godzinie 7 ma pojawić się w Londynie. - Powiedziałem, że nie ma pociągów, więc wysłali po mnie taksówkę - opowiadał w BBC Radio Kent.
"Nie miałem pojęcia, kim ona jest"
Mówił, że jego wnuczki, Millie i Francesca, były "bardzo zaskoczone", gdy dowiedziały się, że wystąpi w teledysku znanej artystki. - Obawiam się, że nie mam pojęcia, kim ona jest - odpowiedział dziewczynkom. Tuż przed zleceniem przeczytał w gazecie o trasie koncertowej Swift i wówczas wiedział już więcej na temat amerykańskiej artystki.
Jak relacjonuje BBC, po nagraniu teledysku, w którym zagrał rolę jurora, zrobił sobie zdjęcie z piosenkarką i nazwał ją "Niftie Swiftie", nawiązując do jej zwinnego tańca. - Ta konkretna piosenka wpada w ucho, mimo że (w klipie) oceniłem ją na zero - komentował. Samą artystkę opisał jako "bardzo miłą i empatyczną". "Opalite" to drugi singiel z 12 albumu Swift, "The Life Of A Showgirl".
Taylor Swift jest laureatką 14 nagród Grammy, w tym czterech za Album Roku.
Opracowała Ewa Żebrowska / am
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL