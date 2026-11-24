Kultura i styl "Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo". Muzycy z Take That w rozmowie z TVN24 Ewelina Witenberg |

Gary Barlow: Dziś każdy może odkryć muzykę w dowolnym momencie. Czy to nie jest najlepszy okres dla muzyki? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na początku lat 90. zespół Take That podbił muzyczne sceny i klubowe parkiety. Pięciu utalentowanych, energicznych Brytyjczyków szybko stało się idolami nastolatek. Sprzedawali miliony płyt i wypełniali po brzegi koncertowe hale. Skala sukcesu, sławy i związanej z nią presji były jednak dla młodych artystów przytłaczające. To wtedy jeden z członków grupy, a dziś najbardziej rozpoznawalnych wokalistów na świecie - Robbie Williams - popadł w uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Odszedł z formacji i rozpoczął solową karierę. Rok później Take That zakończyli działalność.

Take That wracają z nową płytą. "Nigdy nie czuliśmy się jak biznesmeni"

Po kilku latach udało się reaktywować zespół, który obecnie tworzy i koncertuje w trzyosobowym składzie - grupę tworzą: Gary Barlow, Howard Donald i Mark Owen. Z muzykami rozmawiała dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg.

Barlow pytany, czy po tylu latach wspólnego grania muzycy przypominają małżeństwo, rodzinę czy może dobrze funkcjonującą firmę, odparł: - Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo, a właściwie trochę jak trojaczki. Nigdy nie czuliśmy się jak biznesmeni prowadzący firmę. To w sumie… wow… 35 lat. To szalone.

- Fajnie jest pobyć przez jakiś czas osobno, żeby później znów się zobaczyć. To może rzeczywiście trochę jak w małżeństwie, bo przecież czasami czujesz, że nie chcesz codziennie tkwić z tymi samymi ludźmi pod jednym dachem. Są momenty, kiedy trzeba od siebie odpocząć. Choćby tak... przez pięć miesięcy - dodał Donald.

- Zdradzę ci jedną rzecz. Nie wiem, czy w ogóle się nad tym zastanawialiście, ale kiedy spotykamy się po dłuższej przerwie pierwsze, co robimy, to wspólnie się śmiejemy - kontynuował Barlow.

Gary Barlow, Howard Donald i Mark Owen w rozmowie z Eweliną Witenberg Źródło zdjęcia: TVN24

Na zwrócenie uwagi, że przez ponad trzy dekady ich działalności branża muzyczna całkowicie się zmieniła i dopytaniu, czy stało się to na lepsze czy gorsze, Barlow odparł, że wydaje mu się, że zespół nigdy nie miał większej publiczności.

- Nigdy nie sprzedawało się aż tak wiele biletów na koncerty. Zmieniło się to, że ludzie przestali już kupować albumy. Chodzi mi o fizyczne płyty, które już niemal zniknęły. Ale dziś każdy może odkryć muzykę w dowolnym momencie: w pociągu albo w samolocie. Praktycznie wszędzie. Czy to nie jest najlepszy okres dla muzyki w całej naszej historii? - zastanawiał się.

"Są momenty, w których fani poczują się tak, jakby znów przenieśli się do lat 90."

Owen, na pytanie, co zawarłby w jednej wiadomoci do siebie samego z 1990 roku, odparł: - Spędzaj czas z tymi, których kochasz. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. I dbaj o siebie. Od czasu do czasu zjedz coś naprawdę dobrego. Tańcz. Pamiętaj, żeby tańczyć. Jeśli tylko możesz, chodź potańczyć przynajmniej raz w tygodniu!

Barlow, wypowiadając się o niedawno wydanej płycie "Dreamers", przyznał, że ma poczucie, że będzie można na niej odnaleźć ślady wszystkich dziewięciu poprzednich albumów, które zespół nagrał. - Z jednej strony posuwamy się naprzód, ale są momenty, w których fani poczują się tak, jakby znów przenieśli się do lat 90., ale przygotowaliśmy też dla słuchaczy kilka niespodzianek - przekazał.

Całą rozmowę można obejrzeć poniżej:

Cała rozmowa Eweliny Witenberg z muzykami Take That