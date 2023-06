"Milionerzy" z okazji Dnia Dziecka. Syn Justyny Steczkowskiej: wstydu nie będzie

"Kochani, zapraszamy Was do obejrzenia odcinka 'Milionerów' ze mną i mamusią. Obiecujemy, że wstydu nie będzie. Udało nam się wygrać trochę pieniążków dla fundacji. A ile? Obejrzyjcie program. Warto!" - zachęca Leon Myszkowski na Instagramie.

Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski

Jarosław Bieniuk z synem Szymonem

W odcinku specjalnym "Milionerów" zobaczymy też Jarosława Bieniuka z synem Szymonem. 17-latek to środkowe dziecko byłego piłkarza i nieżyjącej aktorki Anny Przybylskiej. Chłopak myślał o karierze sportowej, ale chodzi do klasy o profilu prawniczym i rozważa studia za granicą. Nie wyklucza też pracy w show-biznesie. Według taty, Szymon jest "samodzielny, rozsądny i inteligentny". - Już nie gra w piłkę. Do 13. roku życia trenował, później zrezygnował, ale ma z tego przyjemność cały czas, gra amatorsko i mam nadzieję, że będzie trenował jak najdłużej. Ja oczywiście nie mam oczekiwań, żeby był zawodowym piłkarzem, ale chcę żeby uprawiał sport i cały czas się ruszał - mówił Jarosław Bieniuk w "Co za tydzień".