Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Znamy zwycięzcę konkursu "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką". To gitarzysta i kompozytor z Gdańska

Konkurs "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką"
Prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska o Medalu Wolności Słowa
Źródło: TVN24
Michał Zienkowski wygrał konkurs Fundacji Grand Press na skomponowanie utworu do słów wiersza Agnieszki Osieckiej "Wyśpiewały się pieśni". Uroczysta prapremiera utworu nastąpi 29 sierpnia podczas gali Medalu Wolności Słowa w Gdańsku.

- Jako jury zawsze szukamy symbiozy między tekstem i muzyką, a w kompozycji podkreślenia walorów poetyckich. Wybraliśmy kompozycję, która spełnia te kryteria i liczymy, że piosenka, która powstała, skłoni do myślenia - stwierdził po posiedzeniu jury Jan Emil Młynarski, przewodniczący. - Coroczny konkurs "Napisz piosenkę z..." pięknie się rozwija. Udaje się dać drugie życie tekstom wielkich autorów, a młodym kompozytorom z wiersza uczynić piosenkę.

Decyzją jury zwycięzcą konkursu został Michał Zienkowski, polski gitarzysta, kompozytor, producent, autor tekstów. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie gitary jazzowej. To założyciel oraz członek takich zespołów jak Nene Heroine, FellowB, Inne Out czy Drunk LamB. Od końca 2024 wraz z Mikołajem Stańko współtworzy autorski projekt "Zismann X Staniu". Współpracował z takimi artystami jak: Natalia Niemen, Krystyna Prońko, Kayah, Daniel Nosewicz Orkiestra, Kuba Więcek czy Zbigniew Hołdys. Występował m.in. na festiwalach Męskie Granie, Letnie Brzmienia, Opener Festiwal, Off Festiwal, Jazz Around Festiwal, European Blues Challange, Jazz Jantar, Jazz nad Odrą.

Konkurs "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką"
Konkurs "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką"
Źródło: Fundacja Grand Press

Artyści zamieniają wiersze na piosenki

Organizatorzy konkursu na najlepszą linię melodyczną do tekstu Agnieszki Osieckiej - Fundacja Grand Press, Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej i Kayax - otrzymali 232 zgłoszenia, spośród których jury wybrało zwycięską kompozycję. Nadesłane utwory oceniali: Jan Młynarski (przewodniczący), Sebastian Łukasz Gugulski (WaluśKraksaKryzys), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) oraz dyrygent Jacek Tarkowski (Tarkowski Orkiestra). Utwór podczas gali Medalu Wolności Słowa wykona Sebastian Łukasz Gugulski (WaluśKraksaKryzys). Laureat otrzyma zaś nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Uroczysta gala Medalu Wolności Słowa odbędzie się 29 sierpnia 2025 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i transmitowana będzie na żywo w TVN 24 oraz na Facebooku Fundacji Grand Press. Wydarzenie uświetni koncert polskich artystów z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: Fundacja Grand Press, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Grand Press

Udostępnij:
TAGI:
GdańskMuzyka
Czytaj także:
12 1620 pelczynska-0003
Pełczyńska-Nałęcz wskazuje na PiS: za poprzedniego rządu dokonano w tym programie zmiany
BIZNES
Polska-Unia Europejska
Tak zagraniczne media piszą o polskiej burzy z KPO
Maciej Wacławik
imageTitle
Najlepsi wkroczyli do gry. Poważna wpadka obrońcy tytułu
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Ratownicy coraz bliżej górnika, nie ma z nim kontaktu
Katowice
imageTitle
Zakłócony mecz tenisistek. "To dziecko. Mam je wyrzucić?"
EUROSPORT
Członkowie kancelarii prezydenta Karol Nawrockiego
Marszałek Sejmu wygasił mandaty czterech posłów
Polska
bol glowy glowa shutterstock_2485558383
Męska migrena. Powód do wstydu? Eksperci wyjaśniają
Zdrowie
Donald Trump
Trump: straty, które wyrządził, są nie do oszacowania
BIZNES
Pijana 36-latka potrąciła śmiertelnie rowerzystkę
Potrąciła rowerzystkę i uciekła. 12 lat więzienia
Katowice
Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie w trakcie upału?
Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?
METEO
jachty posel
Polityk PiS tłumaczy się w sprawie "jachtów z KPO". "Ktoś uwierzy?"
Polska
Piąta Aleja w Nowym Jorku
"Amerykańska inflacja w lipcu nie spłatała figla"
BIZNES
Maseczka, Covid-19
Nowy wariant COVID-19 rozprzestrzenia się także w Polsce
Zuzanna Kuffel
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
WARSZAWA
Marcin Chabowski trafił do szpitala ze wstrząsem anafilaktycznym
Ze spotkania przy grillu na oddział ratunkowy. "Kwadrans i nie byłbym w stanie sam oddychać"
Tomasz Gosz
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Wjechał w grupę pielgrzymów, był pijany i miał zakaz prowadzenia. Kierowca aresztowany
Łódź
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
"Puste plaże, ceny wzrosły". Szefowa rządu komentuje
BIZNES
Pożyczka z KPO na wybudowaną już kładkę? Zasady na to pozwalają
"Kasa z KPO na kładkę, która była wybudowana"? Zasady pozwalają
Zuzanna Karczewska
Ryzyko lockdownu nie sprzyja polskiej walucie
Kontrole dotacji z KPO. Tak będą wyglądały
BIZNES
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
WARSZAWA
Kopuła na Skale jerozolima shutterstock_544860325
Epidemia odry w Jerozolimie. "Całe budynki" chorych
Świat
Gorąco, upał, słońce
Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
METEO
imageTitle
Lewandowski i zadra Złotej Piłki. "Do tej pory nie wiem dlaczego"
EUROSPORT
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
WARSZAWA
Magdalena W. była konwojowana w kajdankach na pogrzeb dziecka (zdj. ilustracyjne)
Dzieci miały wyglądać na chore, by dostała pieniądze na opiekę. Wyrok w sprawie matki
Świat
Uszkodzony gazociąg podczas prac kanalizacyjnych
Uszkodzony gazociąg i ewakuacja 60 osób
Opole
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok
Lublin
Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście
Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy
Wrocław
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
WARSZAWA
Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Prezes PiS ukarany po awanturze w Sejmie
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica