Prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska o Medalu Wolności Słowa Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jako jury zawsze szukamy symbiozy między tekstem i muzyką, a w kompozycji podkreślenia walorów poetyckich. Wybraliśmy kompozycję, która spełnia te kryteria i liczymy, że piosenka, która powstała, skłoni do myślenia - stwierdził po posiedzeniu jury Jan Emil Młynarski, przewodniczący. - Coroczny konkurs "Napisz piosenkę z..." pięknie się rozwija. Udaje się dać drugie życie tekstom wielkich autorów, a młodym kompozytorom z wiersza uczynić piosenkę.

Decyzją jury zwycięzcą konkursu został Michał Zienkowski, polski gitarzysta, kompozytor, producent, autor tekstów. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie gitary jazzowej. To założyciel oraz członek takich zespołów jak Nene Heroine, FellowB, Inne Out czy Drunk LamB. Od końca 2024 wraz z Mikołajem Stańko współtworzy autorski projekt "Zismann X Staniu". Współpracował z takimi artystami jak: Natalia Niemen, Krystyna Prońko, Kayah, Daniel Nosewicz Orkiestra, Kuba Więcek czy Zbigniew Hołdys. Występował m.in. na festiwalach Męskie Granie, Letnie Brzmienia, Opener Festiwal, Off Festiwal, Jazz Around Festiwal, European Blues Challange, Jazz Jantar, Jazz nad Odrą.

Konkurs "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką" Źródło: Fundacja Grand Press

Artyści zamieniają wiersze na piosenki

Organizatorzy konkursu na najlepszą linię melodyczną do tekstu Agnieszki Osieckiej - Fundacja Grand Press, Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej i Kayax - otrzymali 232 zgłoszenia, spośród których jury wybrało zwycięską kompozycję. Nadesłane utwory oceniali: Jan Młynarski (przewodniczący), Sebastian Łukasz Gugulski (WaluśKraksaKryzys), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) oraz dyrygent Jacek Tarkowski (Tarkowski Orkiestra). Utwór podczas gali Medalu Wolności Słowa wykona Sebastian Łukasz Gugulski (WaluśKraksaKryzys). Laureat otrzyma zaś nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Uroczysta gala Medalu Wolności Słowa odbędzie się 29 sierpnia 2025 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i transmitowana będzie na żywo w TVN 24 oraz na Facebooku Fundacji Grand Press. Wydarzenie uświetni koncert polskich artystów z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra.