Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka, Halinka z "Kiepskich"

W niedzielę rano po długiej walce z chorobą zmarła Marzena Kipiel-Sztuka, znana m.in. z roli Halinki w Serialu "Świat według Kiepskich". Aktorka miała 58 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych jej koleżanka z planu, aktorka Renata Pałys. "Mówiłaś: 'wkładam koronę i jadę'. Mam nadzieję, że z koroną na głowie realizujesz na górze swoje kolejne niebanalne pomysły. Do zobaczenia" - napisała aktorka Gabriela Oberbek.

Marzena Kipiel-Sztuka urodziła się 19 października 1965 roku. Jej artystyczna przygoda rozpoczęła się pod koniec lat. 80, gdy pracowała jako sufler w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Później, przez 11 lat, do 2000 roku, można było oglądać ją na deskach Teatru Dramatycznego w Legnicy.

Rozpoznawalność przyniosła jej pierwszoplanowa rola w polskim sitcomie "Świat według Kiepskich". Kipiel-Sztuka wcieliła się tam w postać Halinki, żony głównego bohatera Ferdynanda Kiepskiego. Była to rola jej życia, którą odgrywała przez blisko ćwierć wieku. Serial emitowano go na antenie Polsatu od 16 marca 1999 do 16 listopada 2022 roku.