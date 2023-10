Raper Bedoes 2115 w kampanii społecznej fundacji Martyny Wojciechowskiej. "Powiedz to na głos"

Ruszyła kampania projektu społecznego "Młode Głowy" Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. W spocie "Powiedz to na głos", który ma zachęcić młodych ludzi do rozmawiania o problemach, wziął udział raper Bedoes. "Ja też kiedyś byłem głównym bohaterem tego filmu", pisze założyciel labelu 2115.

Na filmie "Powiedz to na głos" widzimy młodego człowieka, który wrócił ze szkoły do domu. Słyszymy jego monolog wewnętrzny, który w pewnym momencie zostaje przerwany przez Bedoesa 2115, a raczej jego głowę (ukrytą w plecaku). Raper i założyciel labelu 2115 zachęca głównego bohatera, żeby opowiedział o gnębiących go myślach swojej mamie. Twórcy spotu zapewniają, że jego abstrakcyjny i lekko humorystyczny charakter ma przyciągnąć uwagę młodych ludzi do tematu, jakim jest zdrowie psychiczne. Idea jest prosta: powiedz to na głos, bo prawdziwa rozmowa ma większą moc niż tylko komentarz.

- Wziąłem udział w tym projekcie, ponieważ jest bardzo bliski mojemu sercu. Mam nadzieję, że dotrze we wszystkie miejsca, w które ma dotrzeć i że zrobimy dzięki tej kampanii dużo dobrego. Chciałbym, żeby działy się podobne rzeczy, kiedy ja chodziłem do szkoły - mówi Bedoes 2115. Raper zamieścił spot na swoim Instagramie. "Ja też kiedyś byłem głównym bohaterem tego filmu. Jeśli oglądasz to i czujesz się jak on, jeśli widzisz choć jedno podobieństwo to wiedz, że jest dla nas nadzieja i damy radę wygrać z każdym kur***m. Niech to nie będzie kolejny filmik który przescrollujesz - porozmawiaj z bliskimi. To nie jest tylko pier***e w spocie - dasz radę" - napisał. CZYTAJ TEŻ: Wielu uczniów nie ma chęci do życia, prawie 9 procent podjęło próby samobójcze. Raport Fundacji Unaweza

"Rozmowa ma moc", Martyna Wojciechowska i Bedoes "Rozmowa ma moc", Martyna Wojciechowska i Bedoes Fundacja Unaweza

Bedoes w kampanii Unaweza

Bedoes 2115 jest ambasadorem projektu "Młode Głowy" od początku. Od lat otwarcie opowiada o tym, że zmaga się z problemami psychicznymi. - To ważny głos młodego pokolenia. Szczerze mówi o swojej drodze przez kryzysy i o tym, że sięganie po pomoc to, cytując, "żaden obciach". W naszym filmie jest po prostu sobą, nie odgrywa roli, mówi własnymi słowami o tym, że rozmowa ma moc i że zawsze warto rozmawiać - mówi Martyna Wojciechowska, szefowa Fundacji Unaweza. Według dziennikarki stan zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce jest alarmujący: co trzeci młody człowiek czuje się samotny, a co dziesiąty twierdzi, że nie ma nikogo, komu mógłby zaufać. - Z naszych badań i raportu wiemy, że wciąż trudno im rozmawiać otwarcie o problemach. Wstyd i lęk przed odrzuceniem sprawiają, że często nie chcą sięgać po pomoc nawet w bardzo kryzysowych sytuacjach. Nie wierzą, że zostaną wysłuchani, boją się oceny. Dlatego tak ważne są akceptacja i wsparcie ze strony dorosłych. I taki jest cel naszej kampanii: zachęcić do rozmawiania o zdrowiu psychicznym otwarcie, zarówno dzieci jak i rodziców - mówi Wojciechowska. Prowadząca program "Kobieta na krańcu śwuata" napisała na Instagramie do swoich obserwatorów: "Pamiętaj, że nie jesteś sam/sama/samo - zawsze jest ktoś, kto chce ci pomóc. Nie bój się sięgać po pomoc, bo to oznacza, że dbasz o siebie i swoje zdrowie emocjonalne. To może być trudne, ale spróbuj powiedzieć to na głos! Wejdź na www.mlodeglowy.pl i dowiedz się, jak pomagać lub jak sięgać po pomoc".

"Rozmowa ma moc", spot z Bedoesem "Rozmowa ma moc", spot z Bedoesem Fundacja Unaweza

"Młode Głowy" to projekt Fundacji Unaweza, którego celem jest poprawa zdrowia psychicznego młodzieży. W kwietniu 2023 roku fundacja opublikowała raport o psychicznej kondycji młodych ludzi w Polsce (powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział 184 tys. uczniów w wieku 10-19 lat). Wynika z niego, że co trzeci młody człowiek w Polsce ma podejrzenie depresji. Czterech na dziesięciu myślało o odebraniu sobie życia, a co dziesiąty ma za sobą próbę samobójczą. Fundacja udziela wsparcia młodym ludziom przez swoją stronę internetową, a w szkołach realizuje program profilaktyczny "Godzina dla Młodych Głów". Spot "Powiedz to na głos" to kolejny etap realizacji programu. Za jego reżyserię odpowiada Karol Kołodziński, za zdjęcia reprezentowany przez Papaya Roster Igor Połaniewicz. Produkcja powstała w ramach jubileuszowej, 10. edycji Papaya New Directors. To konkurs, który wyróżnia nowe pokolenie twórczyń i twórców realizujących różne formy wideo - takie jak kampanie społeczne, filmy dokumentalne, reklamowe czy teledyski.

Autor: joan//mro

Źródło: mlodeglowy.pl. Instagram