Quebonafide wygrał proces z byłym reprezentantem Polski. Pozew o słowa piosenki rapera

Do Stanów Zjednoczonych zmierza potężne uderzenie zimy. Mieszkańcom Środkowego Zachodu do końca tygodnia grozić będą burze śnieżne, oblodzenia i zamiecie. Z kolei południowe regiony kraju doświadczą tęgiego mrozu. Fala chłodu dotrze aż do Florydy, gdzie jej ofiarą mogą paść zwierzęta - takie jak legwany - niekoniecznie przystosowane do niskiej temperatury.