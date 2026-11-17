Maria Baliszewska Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Maria Baliszewska zmarła 16 listopada w wieku 79 lat. Program 2 Polskiego Radia poinformował o jej śmierci, składając kondolencje bliskim. Przytoczył też jedną z wypowiedzi dziennikarki. - Radio i kultura ludowa są moją pasją, która zaczęła się w roku 1968 podczas obozu etnograficznego w Piątku koło Łęczycy - mówiła Baliszewska.

Baliszewska (1947-2026) była etnomuzykolożką i dziennikarką. Pracę w Polskim Radiu rozpoczęła w 1973 r. w Redakcji Muzyki Ludowej, którą następnie kierowała - od 1982 r., z trzyletnią przerwą, gdy redakcja została rozwiązana w stanie wojennym. W 1994 r. założyła Radiowe Centrum Kultury Ludowej.

Maria Baliszewska - dokonania

- Marian Domański, ja, Anna Szotkowska... Wszyscy mieliśmy świadomość, że ludzie, którzy grali muzykę na weselach, śpiewaczki, wspaniałe kapele i muzycy jeszcze są! Dzięki naszej pracy muzyka wielu z nich zachowała się na taśmach - wspominała w jednej z archiwalnych rozmów.

W latach 1998-2009 była szefową grupy roboczej Europejskiej Unii Radiowej ds. muzyki tradycyjnej i folkowej. Była autorką wielu tysięcy audycji o tematyce etnicznej, tradycyjnej, ludowej, folkowej, i wielu tysięcy nagrań terenowych, festiwalowych, studyjnych.

Była również pomysłodawczynią i współautorką serii płytowej "Muzyka Źródeł" oraz Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja". W ostatnim czasie prowadziła magazyn "Źródła" na antenie radiowej Dwójki. Była także jurorką festiwali w Kazimierzu i Zakopanem.

- Sprawa muzyki folkowej w Polsce stała się dla mnie i moich kolegów powodem do dumy. Na "Nowej Tradycji" nigdy nie stawialiśmy artystom żadnych granic. Chcieliśmy stworzyć ludziom możliwość spotkania, słuchania się nawzajem, wspólnego muzykowania. Polska muzyka folkowa niezwykle się rozwinęła - opowiadała.

Zakopane wspomina Marię Baliszewską

Szczególne miejsce w jej działalności zajmowało Podhale. Była nie tylko obserwatorką i znawczynią góralskiej kultury, ale także jej popularyzatorką. Wielokrotnie uczestniczyła w wydarzeniach folklorystycznych w Zakopanem, zasiadała m.in. w jury Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, oceniając wykonawców i zwracając uwagę na wartość autentycznego przekazu muzycznego.

Miasto Zakopane we wspomnieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych nazwało Baliszewską "niestrudzoną propagatorką kultury ludowej" i "niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie muzyki tradycyjnej".

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Maria Baliszewska była laureatką m.in. Złotego Mikrofonu (1993), Złotego, Srebrnego oraz Brązowego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz nagrody im. Oskara Kolberga (2016).

red. AZ