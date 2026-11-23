"Do ostatniej kości" w reżyserii Luki Guadagnina Źródło wideo: Metro Goldwyn Mayer Pictures/Warner Bros. Entertainment Polska Źródło zdj. gł.: Syrena Entertainment Group

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Fani "American Psycho" ze znakomitą rolą Christiana Bale'a się cieszą, zaś ci, którzy czekali na nową adaptację powieści Breta Eastona Ellisa w reżyserii Luki Guadagnino, są zawiedzeni.

Wiadomość o tym pojawiła się bodaj we wszystkich branżowych mediach za oceanem. Jako pierwszy podał ją portal Deadline, bo to właśnie w jego podcaście "Crew Call" Guadagnino oświadczył, że nowa wersja przeboju z 2000 roku nie powstanie.

- Scott Z. Burns napisał fantastyczny scenariusz. Niestety dla mnie, ten film nie powstanie. To się po prostu nie wydarzy - oświadczył reżyser.

Na razie nie jest znany powód tej decyzji. Wytwórnia Lionsgate, która miała film produkować, nie odpowiada na pytanie o to, czy powróci do projektu za jakiś czas.

Luca Guadagnino nie nakręci nowej wersji "American Psycho" Źródło zdjęcia: Justin Ng/Avalon/PAP

A miało być tak ciekawie...

Informacje o nowej adaptacji głośnej powieści Breta Eastona Ellisa, pisarza skandalisty, znanego z krytyki amerykańskiego społeczeństwa i jego konsumpcjonizmu, sukcesywnie trafiały do branżowych mediów.

Szeroko informowaliśmy o projekcie dokładnie dwa lata temu, w końcu 2024 roku. Wiadomo było, że nie będzie to remake filmu ani wierna ekranizacja, tylko nowoczesna przeróbka utworu ze sporą dawką erotyzmu (sporo go w samej powieści). Wtedy też informowano o tym, że w Patricka Batemana wcieli się będący świeżo po sukcesie "Elvisa" Austin Butler (mimo że wcześniej miał podobno rolę zagrać Jacob Elordi).

Te informacje wywołały niezadowolenie fanów oryginału Mary Harron, którzy pisali o "odcinaniu kuponów od sukcesu". Pojawiły się liczne opinie, że "nowa wersja 'American Psycho' jest niepotrzebna i niepożądana, bo mamy już doskonałą". Przeciwnicy projektu twierdzili przy tym, że Christian Bale stworzył kreację tak wybitną, że nikt inny jej nie przebije. Wyrażali wręcz oburzenie samym pomysłem obsadzenia w tej roli innego aktora. Prawdopodobnie dlatego właśnie Butler zrezygnował, o czym zresztą producenci nigdy publicznie nie informowali.

Ta wiadomość pojawiła się dopiero niedawno w podcaście samego autora książki. Ellis zdradził też, że po rezygnacji Butlera propozycję zagrania Batemana złożono kilku innym, popularnym aktorom. Choć nie podał żadnych nazwisk, przyznał, że wszyscy oni także po kolei odrzucali ofertę. Podobno wszystko w obawie przed porównywaniem z Bale'em, który tym właśnie filmem wypłynął na szerokie wody.

Być może to właśnie brak aktora chętnego do zagrania seryjnego mordercy stał się powodem porzucenia przez wytwórnię projektu.

Christian Bale w "American Psycho" Źródło zdjęcia: Syrena Entertainment Group

O czym był przebój z 2000 roku?

Przypomnijmy, że film "American Psycho" z 2000 roku opowiadał o losach przystojnego i niezwykle inteligentnego maklera z Wall Street, który robi błyskotliwą karierę w firmie ojca.

Z pozoru Patrick Bateman jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego cechuje przeraźliwy snobizm. Z czasem jednak bogactwo przestaje mu wystarczać i zaczyna szukać mocniejszych doznań. Seks, nawet mocno wyrafinowany, okazuje się zbyt mało ekscytujący. W jego głowie zaczynają z czasem się rodzić wizje seryjnych morderstw. Dochodzi do wniosku, że właśnie one zapewnią mu przypływ adrenaliny.

Zaczyna więc mordować przypadkowe osoby i odkrywa, że jest w tym świetny. Psychopatyczna osobowość gwarantuje mu brak poczucia winy, a perfekcjonizm umożliwia zacieranie śladów.

Warto dodać, że Christian Bale kilka miesięcy temu szczerze życzył swojemu następcy w tej roli sukcesu i przyznawał, że czeka na produkcję z wielkim zaciekawieniem.