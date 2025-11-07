Logo strona główna
Kultura i styl

Media: Księżna Meghan wraca na ekran

Meghan Markle
Meghan Markle
Źródło: Reuters
Meghan, księżna Sussex, ma w planach powrót na ekran - nieoficjalnie donoszą światowe media. Żona księcia Harrego, która w przeszłości zyskała sławę właśnie jako aktorka, ostatni raz grała osiem lat temu.
Kluczowe fakty:
  • Przed ślubem z księciem Harrym Meghan Markle znana była głównie z roli w serialu "W garniturach".
  • Aktorstwo porzuciła, kiedy ogłosiła swoje zaręczyny z księciem Harrym.
  • Według mediów ma teraz powrócić na ekran w epizodycznej roli.

Księżna Sussex Meghan ma powrócić do kariery aktorskiej - donoszą liczne media branżowe, powołujące się na własne źródła informacji. Według Variety księżna Meghan ma zagrać niewielką rolę w filmie zatytułowanym "Close Personal Friends". Pojawią się w nim również Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson oraz Henry Golding. Zdjęcia do filmu trwają w okolicach Los Angeles - podaje Variety.

Jak pisze "Hollywood Reporter" nowy film skupia się na historii pary, która zaprzyjaźnia się z parą celebrytów podczas wycieczki do Santa Barbara, gdzie prywatnie księżna mieszka z księciem Harrym oraz dwójką ich dzieci.

Doniesień tych jak dotąd nie skomentowała sama księżna Meghan. Także prośba stacji CNN o komentarz wysłana do jej przedstawicieli pozostała na razie bez odpowiedzi.

W czym grała księżna Meghan?

Obecna księżna Sussex była wcześniej znana głównie z serialu "W garniturach", z którego odeszła po ogłoszeniu swoich zaręczyn z księciem Harrym osiem lat temu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"

Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"

Świat
Książe Harry dementuje plotki po wizycie u króla. "Czysta fikcja"

Książe Harry dementuje plotki po wizycie u króla. "Czysta fikcja"

Świat

Przed "W garniturach" Markle pojawiała się też w filmach, takich jak "Szefowie wrogowie" czy "Twój na zawsze".

Obecnie księżna zajmuje się licznymi projektami, takimi jak show lifestylowe "With Love, Meghan", czy marka produkująca między innymi dżemy i herbaty.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Variety, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Samir Hussein/WireImage/Getty Images

TAGI:
Księżna MeghanKsiążę HarryWielka BrytaniaFilmUSATelewizja
