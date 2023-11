"Z przykrością informujemy, że dziś zmarł Krzysztof Jaślar, współzałożyciel Kabaretu Tey, autor tekstów, reżyser" - przekazał Zenon Laskowik krótko po północy we wtorek we wpisie na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Kilka dni wcześniej Laskowik informował w mediach społecznościowych o odwołaniu wszystkich zaplanowanych występów kabaretu Tey "w związku ze stanem zdrowia Krzysztofa Jaślara". We wtorek informację o śmierci Jaślara przekazał na Facebooku również jego syn, Filip Jaślar. "Tata zmarł" - napisał skrzypek i członek Grupy MoCarta.