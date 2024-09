John Ashton nie żyje

Flmowy debiut Ashtona przypadł na rok 1973 - wystąpił wtedy w filmie "The Psychopath". W ciągu ponad pięciu dekad kariery aktorskiej wystąpił w dziesiątkach produkcji, w tym w filmach takich jak "An Eye for an Eye", "Instynkt" czy "Zdążyć przed północą" oraz w serialach "Columbo", "Sierżant Anderson" i "Starsky i Hutch". Jedną z jego najsłynniejszych kreacji była rola sierżanta Johna Taggarta w "Gliniarzu z Beverly Hills" z Eddiem Murphym w roli głównej. Aktor wystąpił we wszystkich filmach z serii.