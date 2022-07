Ustalono miejsce ślubu wnuczki Joe Bidena. "Ku uldze agentów Secret Service"

czytaj dalej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek chce, by od 2023 roku lekcje religii lub etyki były obowiązkowe. By to drugie było możliwe, konieczne jest jednak wykształcenie wielu nowych nauczycieli etyki, których dziś brakuje. Dlatego ministerstwo edukacji finansuje studia nauczycielom na wybranych uczelniach, to m.in. uczelnie związane z Ordo Iuris i ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Wiemy, ile za to dostają pieniędzy.