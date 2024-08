Największe hity przychodzą wcześniej. Znamy jesienną ramówkę TVN

W środę ogłoszona została nowa ramówka jesienna TVN. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, formaty takie jak "Azja Express" i "Masterchef" będzie można oglądać o wcześniejszej godzinie emisji. Rozrywkowe programy będą emitowane tuż po "Faktach", które przyciągają przed ekrany największą widownię w Polsce. - Wszystko, co najciekawsze i najbardziej wyczekiwane, pokażemy zaraz po "Faktach" - mówi Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. W sobotę o 19:30 widzowie będą mogli śledzić losy gwiazd w nowym sezonie "Azji Express". W nowej odsłonie zmierzą się: Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta Wiśniewska z córką Fabienne, Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem oraz Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.

Kulinarnego talentu w nowej odsłonie "Masterchefa" poszukiwać będą natomiast Magda Gessler i Michel Moran. Do dwójki mistrzów kuchni dołączy nowy juror: Przemysław Klima, szef kuchni i współwłaściciel pierwszej i jedynej w Polsce restauracji odznaczonej dwoma gwiazdkami w prestiżowym przewodniku Michelin Guide. ZOBACZ TEŻ: Dwa miesiące serwisu Max w Polsce. Co oglądają użytkownicy?

Jesienna ramówka TVN

W jesiennej ramówce TVN nie zabraknie również nowości. Jedną z nich będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN - "B&B Love" to nowa telenowela dokumentalna stawiająca na naturalność i autentyczność. Bohaterowie prowadzący obiekty Bed & Breakfast to odważne osoby, które zdecydowały się opuścić Polskę i z sukcesem rozkręcić własne biznesy hotelarskie za granicą. Mając za sobą wiele przeżyć i różne związki, teraz szukają tego, co najważniejsze – prawdziwej miłości.

Koniec sierpnia to powrót codziennych wydań ulubionego porannego programu widzów – "Dzień dobry TVN", to również nowe odcinki wyczekiwanych przez widzów formatów, takich jak: "Kuchenne rewolucje", "Kobieta na krańcu świata", "Milionerzy", "ślub od pierwszego wejrzenia" i wiele innych.

Filmowe premiery w TVN

Poza nowościami, stacja przygotowała również hity, które od lat nie tracą na popularności. Już 7 i 14 września widzowie będą mogli ponownie śledzić słodko-gorzkie losy bohaterów z drugiej i trzeciej części serii "Hangover". Ponadto miłośników superbohaterów z pewnością ucieszy emisja "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej, zaplanowana na 13 września, a także "Aquamana", który pojawi się na antenie TVN tydzień później, tj. 20 września. Kasia Kieli podkreśliła również bogatą ofertę platform Max i Player. - Telewizja to dziś nie tylko to, co oglądamy w kanałach dostępnych w telewizorze, to także wszelkie programy, filmy i seriale, które docierają do nas za pośrednictwem platform streamingowych, które subskrybujemy – takich jak Max z największymi międzynarodowymi produkcjami jak "Gra o Tron", czy Player, który oferuje bogactwo polskiego kontentu - zaznaczyła. ZOBACZ TEŻ: Oscarowy hit, tajemnice Atlantydy i świetny polski serial. Co nowego na platformie Max