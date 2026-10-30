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Kultura i styl

Horrory i thrillery na Halloween. Co obejrzeć na HBO Max i Player

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Amy Madigan w filmie "Zniknięcia"
"Miasteczko Salem". Kadry z filmu
Źródło wideo: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Warner Bros.
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Koniec października to ten czas w roku, w którym chętnie sięgamy po mroczniejsze historie. Czarownice, tajemnice małych miasteczek czy zjawiska nadprzyrodzone? Lista filmów, które wbiją w fotel, jest długa. Oto nasz przegląd propozycji na Halloween.

Mrok ostatnich dni października to nie przenośnia, bo już o 17 robi się ciemno. A im ciemniej, tym dłuższe zdają się wieczory i chętniej sięgamy po filmy, które dodadzą im odrobinę dreszczyku. Z okazji Halloween zebraliśmy listę produkcji: horrorów i thrillerów, w których nie zabraknie tajemnic, magii i scen wywołujących gęsią skórkę. Na deser dwie pozycje dla najmłodszych widzów.

"Miasteczko Salem"

Adaptacja kultowej już powieści Stephena Kinga. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach. 

Film "Miasteczko Salem"
Film "Miasteczko Salem"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Obejrzysz w serwisie HBO Max.

"Zniknięcia"

Film był jednym z najgłośniejszych horrorów ubiegłego roku. Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

"Zniknięcia"
"Zniknięcia"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Obejrzysz w serwisie Player.

"Panna młoda"

Samotny potwór Frankensteina (Christian Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. To właśnie tam spotyka się z dokonującą przełomowych odkryć badaczką, doktor Euphronious (Annette Bening) i prosi ją o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się "Panna młoda!" (Jessie Buckley). Jakie będą skutki tego eksperymentu? 

Kadr z filmu "Panna młoda"
Kadr z filmu "Panna młoda"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Film można obejrzeć w serwisie HBO Max.

"Yaga"

Legenda o Babie Jadze przeniesiona na ekran, z małym, nadmorskim miasteczkiem w tle. "Yaga" wymyka się gatunkowym schematom, łącząc w sobie klimat noir, kryminał oraz magię. To również opowieść o kobiecej sile, starzeniu się i dziedzictwie, oddająca głos tej, która w baśniach od zawsze pozostawała po złej stronie historii: starej, złej czarownicy.

Kadr z serialu "Yaga"
Kadr z serialu "Yaga"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Dwa premierowe odcinki serii czekają na widzów w HBO Max.

"Dziwne zbiory"

Rutynowa interwencja w domu na przedmieściach San Bernardino kończy się makabrycznym odkryciem. Detektywi Joe Kirby i Lexi Taylor rozpoznają znak pozostawiony przez seryjnego zabójcę sprzed 15 lat. Gdy pojawiają się kolejne brutalne zbrodnie, śledztwo prowadzi ku mrocznej tajemnicy związanej z niewyjaśnionymi siłami.

Kadr z filmu "Dziwne zbiory"
Kadr z filmu "Dziwne zbiory"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max

Film można obejrzeć w serwisie HBO Max.

"Nie mów zła"

Amerykańska rodzina odwiedza brytyjskich znajomych poznanych na wakacjach. Sielankowy weekend stopniowo zamienia się w niepokojące doświadczenie. W rolach głównych James McAvoy i ⁦⁨Mackenzie Davis.

Kadr z filmu "Nie mów zła"
Kadr z filmu "Nie mów zła"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Film do obejrzenia w serwisie Player.

Strach się śmiać! Coś dla najmłodszych

Witajcie ponownie w Elmore - miasteczku, w którym prawa rzeczywistości są jedynie sugestią, a życie rodziny Wattersonów nigdy nie przebiega zgodnie z planem! W odcinku specjalnym "Sabat" w centrum wydarzeń znajdzie się Darwin, brat Gumballa - mała urocza rybka. Dołączy do sabatu czarownic, a zdobyta moc szybko uderzy mu do głowy! Czy uda mu się nad nią zapanować?

Kadr z serialu "Cudownie dziwny świata Gumballa"
Kadr z serialu "Cudownie dziwny świata Gumballa"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Odcinek "Sabat" do obejrzenia w HBO Max Polska

"Wallace i Gromit. Klątwa królika"

Wallace i jego wierny pies Gromit stają się nieoczywistymi bohaterami, powstrzymując tajemniczą zbrodnię... Urocza animacja pełna śmiechu, zagadek i sekretów.

"Wallace i Gromit: Klątwa królika"
"Wallace i Gromit: Klątwa królika"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe HBO Max Polska

Film można obejrzeć w serwisie HBO Max.

HBO Max i Player należą do Skydance, właściciela między innymi TVN24 i tvn24.pl.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Halloween w Polsce i na świecieKinoFilmHBO MaxHollywood
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