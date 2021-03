Billie Eilish z nagraniem roku, rekord Beyonce. Nagrody Grammy rozdane

Najlepsze wykonanie pop duet/grupa -"Rain On Me" Lady Gaga i Ariana Grande; Najlepszy album rock - "The New Abnormal" The Stroke; Najlepszy album rap - "King's Disease", Nas; Najlepsze wykonanie rap - "Savage" Megan Thee Stallion featuring Beyonce; Najlepszy album R&B - "Bigger Love" John Legend; Najlepszy muzyczny film - "Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice" Linda Ronstadt; Najlepszy teledysk - "Brown Skin Girl" Beyoncé, Blue Ivy & Wizkid; Najlepszy skompilowany soundtrack dla mediów wizualnych - "Jojo Rabbit" - VA, Taika Waititi; Najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych - "No Time To Die" ("No Time To Die") Billie Eilish; Najlepsze nagranie remiks - "Roses (Imanbek Remix)" SAINt JHN; Najlepszy nowy artysta: Megan Thee Stallion; Najlepszy album country: "Wildcard" - Miranda Lambert; Najlepsze wykonanie solowe pop: "Watermelon Sugar" - Harry Styles; Najlepsza piosenka roku otrzymuje: " I Can't Breathe" - H.E.R.; Najlepsza piosenka rap: "Savage" - Megan Thee Stallion i Beyonce; Najlepszy album wokalny pop: "Future Nostalgia" - Dua Lipa; Najlepsze wykonanie R&B: "Black Parade" - Beyonce; Najlepszy album roku: "Folklore" - Taylor Swift; Nagranie roku: Billie Eilish i Finneas - "Everything I wanted"