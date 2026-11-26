Kultura i styl "Top Gear" wróci do BBC z nowym prowadzącym. Hammond zabrał głos Oprac. Ewa Żebrowska |

Gwiazdy "Top Gear" w Krakowie. Kręcą kolejny odcinek nowego motoryzacyjnego show? Źródło wideo: Urząd Miasta Krakowa Źródło zdj. gł.: Dennis Van Tine/PHOTOSHOT/PAP

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"To oficjalne" - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych stacja BBC. W środę przekazano, że na antenę wróci uwielbiany przez widzów program motoryzacyjny "Top Gear". Jego produkcję wstrzymano trzy lata temu po tym, jak jeden z prowadzących uległ poważnemu wypadkowi.

"Top Gear" to jeden z najbardziej udanych i dochodowych programów tej brytyjskiej stacji, wyemitowany po raz pierwszy w 1977 roku - przypomina "New York Times". Nowa odsłona programu będzie realizowana w znanej z poprzednich sezonów lokalizacji, czyli na torze testowym przy lotnisku Dunsfold Aerodrome w hrabstwie Surrey w Anglii.

Gordon Ramsay nowym prowadzącym "Top Gear"

Za kółko na torze wyścigowym wróci uwielbiany przez widzów tajemniczy kierowca "Stig". Najciekawszy jednak jest nowy prowadzący, w roli którego wystąpi słynny szef kuchni Gordon Ramsay, znany widzom z programów kulinarnych. "To wielokrotnie nagradzany prezenter, przedsiębiorca, szef kuchni i wielki miłośnik samochodów" - opisuje go BBC.

Ramsay, jak wyjaśnia stacja, posiada licencję wyścigową, startował w zawodach na torze, a programie "Top Gear" pojawiał się już trzykrotnie w roli gościa. Według BBC "dysponuje ogromną wiedzą motoryzacyjną".

- W swoim najlepszym wydaniu "Top Gear" zawsze opierało się na nieoczekiwanych zwrotach akcji. Było zaskakujące, zabawne i pełne kontrolowanego chaosu - przyznał. - Chcemy nawiązać do tego ducha, wnosząc świeżą energię i ambicję, by stworzyć coś naprawdę ekscytującego dla zupełnie nowego pokolenia widzów. To fantastyczna szansa i nie mogę się doczekać, aż zaczniemy - zapowiada Ramsay.

Richard Hammond o powrocie do "Top Gear"

Program "Top Gear" powróci na antenę BBC w 2028 roku. Richard Hammond, który między 2002 a 2015 rokiem prowadził program z Jeremym Clarksonem i Jamesem Mayem, skomentował, że odrzucił propozycję powrotu do motoryzacyjnego show - podaje "Deadline". "The Guardian" komentuje, że "nadzieja jednak umiera ostatnia" i wybierając Ramsaya, BBC "stawia wszystko na jedną kartę" - od czasu odejścia słynnego trio prowadzących program utracił na popularności.

W wywiadzie dla Times Radio Richard Hammond wspomniał, że stacja kontaktowała się z nim w sprawie powrotu do roli prowadzącego, lecz odparł, że "jest już za stary". "Variety" przypomina, że Hammond jest o cztery lata młodszy od Ramsaya.

It is official! Gordon Ramsay is confirmed as a new host for Top Gear!⚙️



Thoughts? pic.twitter.com/8v7aqZFy2R — ClarksonsFarm (@ClarksonsFarm1) November 25, 2026 Rozwiń

- Mam to już za sobą. Nie chciałbym do tego wracać - komentował. - To był nasz "Top Gear", prawda? Tworzyliśmy go we trójkę i kiedy odeszliśmy, nadal trzymaliśmy się razem. Ale to był nasz program - dodał. Jak ocenia wybór Gordona Ramsaya?

"Czy Gordon się sprawdzi? Cóż, telewizyjni szefowie kuchni zazwyczaj kochają trzy rzeczy: gotowanie, to oczywiste, masywne zegarki oraz samochody. W jego przypadku dochodzi jeszcze czwarta: przeklinanie" - cytuje go "Variety". Według "Guardiana" o sukcesie Ramsaya może zdecydować przede wszystkim to, kim będą jego współprowadzący. To BBC ogłosi w najbliższym czasie. Zdjęcia do programu mają ruszyć w przyszłym roku.